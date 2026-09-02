Selon Mondelez, des stocks de cacao suffisants devraient atténuer l'impact des risques climatiques

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* L'impact d'El Niño sur la production mondiale de cacao reste incertain

* L'Équateur et le Brésil favorisent la diversification de l'offre mondiale de cacao

* Les changements de composition des produits pourraient limiter la demande de cacao malgré l'essor des en-cas

par Naveen Thukral

Les stocks abondants de cacao devraient contribuer à amortir tout choc sur la production mondiale lié à des conditions météorologiques défavorables, a déclaré mercredi un responsable de Mondelez International

MDLZ.O , alors même que les craintes d'un resserrement de l'offre et les risques liés à El Niño font grimper les prix du cacao.

“Les stocks de cacao sont suffisants, ce qui constitue un tampon face aux éventuelles fluctuations de l'offre”, a déclaré Darren O'Brien, directeur du cacao de la société mère de Cadbury. “Ainsi, si nous devions faire face à un léger déficit, nous disposerions d'une bonne marge de manœuvre.”

Les prix du cacao à la bourse de Londres ( LCCc2 ) et à celle de New York ( CCc2 ) ont bondi respectivement d’environ 75% et 80% depuis juin, sous l’effet des anticipations d’une diminution de l’excédent mondial et des craintes que le phénomène El Niño ne perturbe la production en Afrique de l’Ouest, principale région productrice de cacao au monde.

Mais M. O'Brien a déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact de ce phénomène climatique sur la production mondiale.

“Il y a bien un phénomène El Niño, mais ce que cela va signifier reste du domaine de la spéculation.”

L'excédent mondial de cacao devrait se réduire à 111.000 tonnes métriques au cours de la saison 2026/27, contre 325.000 tonnes l'année précédente, a indiqué le mois dernier la société de services financiers Hedgepoint Global Markets.

Ce chiffre reflète une baisse prévue de 2% de la production et une hausse d'environ 2,5% de la transformation des fèves de cacao.

DES FOURNISSEURS ALTERNATIFS EN AMÉRIQUE DU SUD

La hausse de la production en Équateur et au Brésil contribue à diversifier l’approvisionnement mondial en cacao, a déclaré M. O’Brien.

“Je pense que l'on a assisté à une croissance dans plusieurs régions productrices, qu'il s'agisse de l'Équateur ou du Brésil, ce qui permet désormais une plus grande diversification de l'offre”, a-t-il déclaré en marge d'un événement professionnel organisé par la Cocoa Association of Asia.

“La croissance en Équateur est très importante. Et leur ambition est de devenir le deuxième plus grand producteur de cacao au monde d’ici deux ans.”

Environ la moitié du cacao mondial est produite en Côte d’Ivoire et au Ghana, les deux plus grands producteurs de fèves. L’Équateur occupe la troisième place au niveau mondial.

M. O’Brien a également indiqué que les changements observés dans le secteur des en-cas, notamment les ajustements apportés à la teneur en cacao et au format des produits, signifient qu’une reprise de la demande de chocolat et d’en-cas pourrait ne pas se traduire par une hausse équivalente de la demande de fèves de cacao.

“Certains aspects de la gamme de snacks sur le marché ont évolué en 2024 et 2025, qu’il s’agisse de la teneur en cacao, des formats ou d’autres éléments”, a-t-il expliqué. “La demande de snacks reste forte, mais elle ne se traduit pas nécessairement par une demande de fèves de cacao équivalente.”