Selon Mme Wood, d'Ark, l'engagement des leaders mondiaux de l'IA est positif pour le développement technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Scott Murdoch

Cathie Wood, investisseuse mondiale dans le secteur des technologies et fondatrice d’Ark Investment Management, a déclaré mardi que l’engagement pris par les leaders de l’IA de ralentir la progression rapide de cette technologie constituait une avancée positive pour garantir et préserver le développement du secteur.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé ce week-end les entreprises du secteur de l’IA à ralentir le rythme des avancées des capacités des modèles, dans un contexte d’inquiétudes croissantes à l’échelle mondiale quant à une utilisation abusive de cette technologie.

Il a immédiatement reçu le soutien d’Elon Musk, fondateur de xAI et de Tesla, ainsi que de Sam Altman, directeur général d’ OpenAI. Les actions mondiales du secteur de l’IA ont chuté lundi, les investisseurs s’interrogeant sur les perspectives de croissance du secteur, qui avait récemment contribué à propulser les marchés boursiers vers des niveaux records. Les marchés boursiers asiatiques ont de nouveau connu des difficultés mardi , le sentiment restant pessimiste à l’égard des valeurs liées aux puces électroniques et à l’IA.

Mme Wood, qui détient des participations dans Tesla

TSLA.O , SpaceX SPCX.O , OpenAI et Anthropic par le biais des fonds publics et privés d’Ark, a déclaré que l’examen plus minutieux de l’orientation de la croissance de l’IA était positif pour le secteur.

« Ayant vécu la bulle des technologies et des télécommunications, qui s’est soldée par un krach, je me réjouis que les dirigeants du secteur mettent en avant les risques associés à cette nouvelle technologie », a déclaré Mme Wood aux journalistes à Sydney.

« Comprendre le problème, c’est déjà la moitié de la solution. »

Altman a déclaré qu’OpenAI ne ferait pas son entrée en bourse en 2026, en raison des inquiétudes liées à la sécurité soulevées la semaine dernière lorsque deux chercheurs d’Anthropic ont affirmé qu’il existait un risque croissant que l’IA puisse tuer des êtres humains avant la fin de la décennie.

« C’est ridicule », a rétorqué Mme Wood, faisant référence aux publications des chercheurs sur les réseaux sociaux.

« Cela nous offre toutefois une excellente occasion d’attirer l’attention du monde entier sur la cybersécurité dans ce domaine. »

Un nombre croissant de législateurs américains réclament de nouvelles règles pour encadrer les systèmes d'IA, mais le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis étaient déjà en mesure de réglementer et de poursuivre en justice les entreprises spécialisées dans l'IA.