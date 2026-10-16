Selon Mizuho, une division au sein du Congrès américain après les élections de mi-mandat de 2026 pourrait stimuler les valeurs du secteur de la santé

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* Les contrats à terme sur indices boursiers américains affichent une évolution mitigée, avec des variations modestes

* Prix à l'importation de septembre: supérieurs aux estimations MM; prix à l'exportation: supérieurs aux estimations MM

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,6 %

* Le dollar, le pétrole brut américain, l’or et le bitcoin sont tous en baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,13 %

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SELON MIZUHO, UN CONGRÈS AMÉRICAIN DIVISÉ APRÈS LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT DE 2026 POURRAIT STIMULER LES TITRES DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Un Congrès américain divisé à l’issue des élections de mi-mandat de novembre pourrait constituer un « catalyseur positif » pour les valeurs du secteur de la santé en réduisant l’incertitude politique, ont déclaré vendredi les analystes de Mizuho Securities dans une note de recherche.

Mizuho s’attend à ce que les démocrates remportent la Chambre des représentants tandis que les républicains conserveraient le Sénat, avec un partage des sièges à 50-50, créant ainsi un « équilibre des pouvoirs à Washington ».

Les entreprises du secteur de la santé ont historiquement enregistré de meilleures performances dans un contexte de gouvernement divisé, et Mizuho s’attend à ce que l’impasse politique entraîne une « diminution de la probabilité de changements législatifs significatifs ». Et cela revêt une importance particulière après ce que Mizuho a qualifié de deux années marquées par des changements législatifs et réglementaires considérables.

À l’issue des neuf élections qui, depuis 1992, ont abouti à un équilibre des pouvoirs, les actions des sociétés de gestion des soins de santé se négociaient en moyenne à 13,3 fois les bénéfices prévisionnels, contre 12,5 fois à l’approche de l’élection.

La société de courtage a indiqué que les assureurs santé diversifiés étaient les mieux placés, désignant UnitedHealth Group UNH.N comme son premier choix parmi les titres qu’elle couvre.

En revanche, une victoire démocrate dans les deux chambres pourrait raviver les craintes d’une réforme de grande envergure, notamment « un retour de la rhétorique en faveur d’un système de santé universel (Medicare for All) », à l’approche de la course à la présidence de 2028.

Les exploitants d’hôpitaux tels que HCA Healthcare HCA.N et Universal Health Services UHS.N devraient également afficher des valorisations stables, tandis que les sociétés de laboratoires cliniques, notamment Quest Diagnostics DGX.N et Labcorp LH.N , pourraient bénéficier d’un coup de pouce à court terme si le Congrès décidait de reporter les réductions de paiement prévues par Medicare avant la fin de l’année.

(Kamal Choudhury)

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