Selon Meta, les États américains réclament 1 400 milliards de dollars d'amendes dans le cadre du procès sur la sécurité des mineurs qui se tiendra en août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 6 juillet afin d'inclure les commentaires des procureurs généraux du Colorado et de la Californie aux paragraphes 7 et 8)

* Les sanctions ont été calculées sur la base des législations des États du Colorado, de Californie, du Kentucky et du New Jersey

* Meta affirme que ce chiffre n’est pas étayé par des preuves

* L'entreprise fait face à des milliers de plaintes concernant ses fonctionnalités addictives

par Diana Novak Jones

Meta Platforms META.O a déclaré lundi dans un document judiciaire que quatre États réclamaient 1 400 milliards de dollars d'amendes, l'entreprise étant accusée d'avoir conçu ses plateformes Facebook et Instagram pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs et d'avoir induit le public en erreur quant à leur sécurité.

Meta a avancé ce chiffre dans sa réponse aux conclusions des procureurs généraux concernant le mode de calcul des amendes si les États obtenaient gain de cause lors du procès. Ce chiffre, qui n’avait pas été divulgué auparavant et qui est proche de la capitalisation boursière de Meta (environ 1 500 milliards de dollars), est avancé en prévision d’un procès qui se tiendra en août à Oakland, en Californie, concernant les plaintes déposées contre l’entreprise par la Californie , le Colorado , le Kentucky et le New Jersey .

Meta a déclaré que ce montant n’était pas étayé par des preuves.

« Une sanction d’une telle ampleur est sans précédent dans l’histoire de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs », a déclaré l’entreprise dans son mémoire.

« Les calculs farfelus des plaignants n’ont aucun fondement ni en fait ni en droit », a déclaré l’entreprise dans un communiqué, ajoutant qu’elle continuerait à se défendre contre les demandes des États. Un porte-parole du procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré dans un communiqué que le procès « allègue que Meta a fait passer ses profits avant la sécurité des enfants et a alimenté la crise de santé mentale qui touche actuellement toute une génération d’enfants américains. Le ministère de la Justice de Californie se réjouit de demander des comptes à Meta lors du procès qui se tiendra en août ».

Les porte-parole des bureaux des procureurs généraux du Colorado et du New Jersey ont refusé de commenter.

Les représentants du bureau du procureur général du Kentucky n’ont pas répondu aux demandes de commentaires après le dépôt de la plainte.

CALCUL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Les dossiers déposés par les États sont sous scellés, mais lors d’une audience en juin, ceux-ci ont indiqué qu’ils calculaient le montant des sanctions en multipliant le nombre d’infractions par les montants d’amendes fixés par la législation de chaque État. Le nombre d’infractions est basé sur le nombre estimé d’adolescents et de jeunes utilisateurs affectés par les agissements de Meta, ont précisé les États.

Vingt-neuf États ont poursuivi Meta devant un tribunal fédéral, la plupart d’entre eux alléguant que l’entreprise avait enfreint la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children’s Online Privacy Protection Act) en collectant des données auprès d’enfants sans le consentement parental requis. Le procès, qui se tiendra en août devant la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, portera sur l’ensemble des plaintes déposées en vertu de cette loi, ainsi que sur les allégations de quatre États selon lesquelles l’entreprise aurait enfreint leurs lois étatiques protégeant les consommateurs en les induisant en erreur quant à la sécurité de ses plateformes.

Meta a rejeté ces allégations, affirmant que les procureurs généraux ne disposaient d’aucune preuve indiquant qu’elle ait induit les consommateurs en erreur quant au caractère prétendument addictif de ses plateformes, car la « dépendance aux réseaux sociaux » n’est pas un trouble psychiatrique reconnu; par conséquent, les déclarations selon lesquelles ses plateformes n’étaient pas addictives ne pouvaient pas être fausses.

Quatorze autres États ont intenté des actions en justice en vertu de leurs propres législations; celles-ci feront l’objet d’un procès distinct en février. Le mois dernier, la juge Rogers a rejeté la demande de Meta visant à annuler le procès, estimant qu’il subsistait des divergences factuelles quant à savoir si ses plateformes de réseaux sociaux créaient une dépendance, si Meta avait faussement nié les avoir conçues dans ce but, et si elle avait « partiellement » orienté ces plateformes vers les enfants. Meta, Snapchat et sa société mère Snap Inc. SNAP.N , YouTube et sa société mère Alphabet Inc. GOOGL.O , ainsi que TikTok et sa société mère ByteDance font face à des milliers de poursuites devant les tribunaux fédéraux et d’État, au motif qu’ils auraient sciemment conçu leurs plateformes avec des fonctionnalités créant une dépendance chez les enfants et les adolescents, alimentant ainsi une crise de santé mentale. Des États de tout le pays ont poursuivi ces entreprises en justice, certains dans le cadre de l’affaire portée devant la juge Rogers, d’autres devant les tribunaux de leur État d’origine. Le Nouveau-Mexique a été le premier à passer en jugement, et un jury a accordé à l’État 375 millions de dollars en mars après avoir conclu que l’entreprise avait induit en erreur les consommateurs du Nouveau-Mexique. Un juge du Nouveau-Mexique examine actuellement la deuxième partie du dossier de l’État, qui réclame des dommages-intérêts supplémentaires ainsi qu’une ordonnance obligeant l’entreprise à apporter des modifications à ses plateformes Instagram, Facebook et WhatsApp.