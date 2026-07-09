Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* AIRBUS AIR.PA a annoncé mercredi avoir livré 351 avions au cours du premier semestre de l'année, soit une hausse d'environ 15% par rapport aux 306 appareils expédiés au cours de la même période en 2025, après une livraison de 89 avions en juin.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé jeudi avoir finalisé la cession de ses activités de génération distribuée solaire en Europe à Amarenco et à AMPYR Distributed Energy.

* IPSEN IPN.PA a annoncé jeudi que le Dysport avait obtenu des résultats préliminaires statistiquement significatifs de phase III, atteignant les critères d'évaluation principaux dans la migraine épisodique et dans la migraine chronique.

* STELLANTIS STLAM.PA - JP Morgan a abaissé la recommandation sur la valeur à "neutre" contre "surpondérer", estimant que le constructeur automobile a besoin de temps avant que les économies réalisées grâce à l'achat de composants moins chers ne se répercutent sur les lancements de modèles prévus en 2027-2028.

* ARKEMA AKE.PA - Alphavalue a abaissé sa recommandation sur la valeur à "ajouter" contre "acheter".

* VOLKSWAGEN VOWG.DE - Une réunion du conseil de surveillance du constructeur automobile allemand pour discuter de son plan de restructuration est prévue ce jeudi.

* BARRY CALLEBAUT BARN.S - Les volumes de vente du fabricant suisse de chocolat ont augmenté pour la première fois en deux ans, grâce notamment à la stabilisation de ses activités en Amérique du Nord, a-t-il déclaré jeudi, tout en anticipant une baisse annuelle moins importante que celle attendue par les analystes.

* OMV OMVV.VI - Le groupe pétrolier et gazier autrichien a déclaré jeudi s'attendre à ce que la hausse des prix de l'énergie compense l'impact du conflit au Moyen-Orient sur ses volumes de vente.

* SÜDZUCKER SZUG.DE - Le premier producteur de sucre d'Europe a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la diminution des volumes de vente et de la baisse des prix.

* NORDEX NDXG.DE - Le fabricant d'éoliennes a déclaré jeudi que ses commandes de projets au deuxième trimestre avaient augmenté par rapport à la même période de l'année précédente, grâce notamment à d'importantes commandes en provenance des États-Unis.

* PEPCO GROUP PCOP.WA - Le groupe de magasins discount Pepco Group a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, après avoir annoncé une amélioration de ses résultats sous-jacents au troisième trimestre, grâce à de solides performances en Europe occidentale.

* ASTRAZENECA AZN.L a annoncé jeudi que son médicament Wainua, développé en partenariat avec Ionis IONS.O , n'avait pas atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée, à savoir réduire les décès d'origine cardiovasculaire et les problèmes cardiaques récurrents.

* GAMMA COMMUNICATIONS GAMA.L - La société britannique a annoncé mercredi que le comité britannique des OPA avait une nouvelle fois prolongé jusqu'au 5 août le délai imparti à Epiris pour présenter une offre ferme sur l'entreprise de télécommunications.

* ABN AMRO (ABNd.AS) s'est vu infliger une amende de 8,5 millions d'euros par l'autorité néerlandaise de régulation du secteur financier (DNB) pour des lacunes structurelles dans les contrôles de diligence raisonnable portant sur des clients à haut risque.

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(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia)