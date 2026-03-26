Selon Maersk, les routes terrestres du Golfe ont encore une capacité de transport de nourriture et de médicaments

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* Maersk utilise des ponts terrestres pour assurer l'acheminement des denrées alimentaires et des médicaments vers le Golfe

* La guerre au Moyen-Orient a eu des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales

* Les pays du Golfe importent jusqu'à 85 % de leurs denrées alimentaires

* L'augmentation des coûts du carburant, de l'assurance et du transport fait grimper les prix de la logistique

(Ajoute des détails aux paragraphes 6 et 7 et 9, 10 et 11, ajoute des sous-titres et des puces) par Maggie Fick

Le géant du transport maritime Maersk maintient des lignes d'approvisionnement en nourriture et en médicaments via des ponts terrestres alternatifs dans le Golfe qui ont encore une certaine capacité de réserve malgré la guerre contre l'Iran , a déclaré son responsable régional à Reuters jeudi.

La guerre qui a commencé par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le mois dernier, suivies d'attaques iraniennes dans toute la région et de la fermeture du détroit d'Ormuz, a pratiquement paralysé le transport maritime dans le Golfe, ce qui a eu des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le groupe danois de transport maritime par conteneurs A.P. Moller-Maersk MAERSKb.CO utilise un système de "pont terrestre" via les ports de Jeddah en Arabie saoudite, Salalah et Sohar à Oman et Khor Fakkan aux Émirats arabes unis, pour acheminer le fret avant de le transporter par voie terrestre vers des destinations dans la région du Golfe.

Charles van der Steene, directeur général régional pour le Moyen-Orient basé à Dubaï, a déclaré que Maersk intensifiait le réseau et se coordonnait avec les gouvernements du Golfe, qui ont mis en place des procédures plus rapides pour accélérer les livraisons.

Bien que Maersk donne la priorité aux marchandises critiques, à savoir les denrées alimentaires et les médicaments, il reste encore de la capacité sur ces itinéraires alternatifs, a-t-il ajouté.

Les volumes de fret entrant dans le port de Jeddah ont augmenté de 40 % depuis le début du conflit, a indiqué M. van der Steene.

Avant le conflit, Maersk transportait environ 35 000 conteneurs par semaine à l'entrée et à la sortie du Golfe, a-t-il déclaré. Son réseau de ponts terrestres absorbe désormais ces volumes. Au cours des premières semaines de la guerre, Maersk a travaillé avec ses clients et les gouvernements du Golfe pour donner la priorité aux médicaments et aux denrées alimentaires, y compris les marchandises réfrigérées et congelées, ainsi qu'à d'autres cargaisons critiques.

Le président du conseil d'administration de Maersk a déclaré mercredi que la région du Moyen-Orient avait un "besoin urgent" d'importations alimentaires perturbées par la guerre. Selon le Forum économique mondial, les pays du Conseil de coopération du Golfe (GCC) importent jusqu'à 85 % de leurs denrées alimentaires.

AUGMENTATION DES COÛTS LOGISTIQUES

Certains itinéraires alternatifs, tels que l'Arabie saoudite, étaient déjà en place en raison de perturbations antérieures, comme en mer Rouge il y a deux ans, mais Maersk a renforcé son système de ponts terrestres à travers le Golfe au cours des dernières semaines, a ajouté M. van der Steene.

La fluidité de la situation en matière de sécurité pourrait encore obliger à modifier les itinéraires, a-t-il ajouté. L'augmentation des coûts du carburant, de l'assurance et du transport fait grimper les prix globaux de la logistique, a-t-il ajouté, refusant de préciser l'ampleur de cette hausse.

M. Van der Steene a indiqué que Maersk coordonnait avec les gouvernements du CCG les procédures de gestion des frontières, des douanes et des terminaux, y compris les dispositions de la "voie verte" pour accélérer l'acheminement des marchandises.