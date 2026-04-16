((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte des attaques de Trump contre la Fed, la transition de leadership dans les paragraphes 4-6)

L'indépendance de la banque centrale est une condition préalable à une politique monétaire réussie, a déclaré jeudi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. "Je sais qu'elle est critiquée. Elle est attaquée, y compris parfois dans ce pays", a déclaré M. Villeroy lors d'un événement organisé dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, soulignant que l'indépendance de la banque centrale avait été convenue dans le cadre de structures démocratiques, et non par les banquiers eux-mêmes.

"C'est pour nos économies et notre société, parce que l'expérience pratique montre que l'indépendance entraîne une baisse de l'inflation et des taux d'intérêt", a-t-il déclaré. "J'espère donc que nous pourrons nous en tenir à cela partout. Cela nous aidera à traverser cette crise." Les commentaires de M. Villeroy reflètent les profondes inquiétudes des alliés des États-Unis concernant les attaques répétées contre l'actuel président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, en raison de ce que M. Trump a qualifié d'action tardive pour abaisser les taux d'intérêt américains, ainsi que d'une enquête criminelle sur la rénovation du siège de la banque centrale à Washington.

Mercredi, M. Trump a menacé de limoger M. Powell de son siège distinct au conseil des gouverneurs de la Fed si ce dernier ne libère pas ce poste à la fin de son mandat à la tête de la banque centrale, le 15 mai.

La perspective d'une transition en douceur et dans les délais vers le prochain chef de la Fed choisi par Trump, Kevin Warsh, semble de plus en plus compromise , ce qui pourrait donner lieu à un affrontement sur la question de savoir qui dirigera les choses d'ici là.