Selon Lilly, Foundayo a conquis plus de 30 % des nouveaux patients américains sous médicaments amaigrissants par voie orale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Mariam Sunny

Eli Lilly LLY.N a annoncé lundi avoir conquis plus de 30 % des nouveaux patients sur le marché américain des traitements oraux contre l’obésité, réduisant ainsi l’avance initiale prise par son rival danois Novo Nordisk

NOVOb.CO avec son comprimé Wegovy.

Le directeur général de Novo, Mike Doustdar, avait déclaré en août que la société estimait que le comprimé Wegovy avait conquis environ 90 % du marché américain des traitements oraux contre l'obésité, malgré la concurrence du traitement oral de Lilly, le Foundayo.

Les investisseurs suivent de près la demande en médicaments oraux contre l'obésité, qui pourraient élargir le marché de la perte de poids en séduisant les patients réticents à recourir aux injections et en atténuant certaines difficultés d'approvisionnement liées aux traitements injectables.

Novo a indiqué en janvier qu’elle s’attendait à ce que les médicaments oraux représentent plus d’un tiers de l’utilisation des traitements amaigrissants à base de GLP-1 d’ici 2030. Les analystes prévoient que le marché global des traitements contre l’obésité dépassera les 100 milliards de dollars par an rien qu’aux États-Unis d’ici cette année-là.

Le traitement injectable contre l’obésité à base de GLP-1 de Lilly, Zepbound, a également suscité l’intérêt des patients dans le cadre du programme pilote du gouvernement américain « Medicare » consacré aux médicaments contre l’obésité, lancé en juillet, a déclaré Ilya Yuffa, vice-président exécutif de Lilly, lors de la conférence Morgan Stanley sur la santé à New York.

Il a précisé que 60 % à 70 % des patients inscrits à ce programme, qui permet aux bénéficiaires éligibles d'obtenir des médicaments amaigrissants moyennant une participation mensuelle de 50 dollars, n'avaient jamais suivi ce type de traitement auparavant. Le programme Medicare s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap et couvre environ 66 millions de personnes.

En dehors des États-Unis, Lilly est également confrontée à une nouvelle concurrence en Inde et au Canada, où les versions génériques des traitements phares de Novo contre l’obésité et le diabète — Wegovy et Ozempic — coûtent jusqu’à 70 % moins cher.

Mais il a déclaré que ces lancements n’avaient fait qu’élargir le marché.

“Lorsque le marché s’élargit considérablement grâce aux génériques, les parts de marché diminuent. Mais le volume global, en valeur absolue, continue de croître pour Mounjaro sur ces marchés”, a-t-il ajouté.

Mounjaro est le nom de marque utilisé par Lilly pour désigner le tirzépatide sur les segments de l’obésité et du diabète en dehors des États-Unis.