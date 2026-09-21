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Selon les sondages, Lula et Bolsonaro seraient à égalité statistique dans un éventuel second tour aux élections brésiliennes
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 23:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation du bulletin d'information pour inclure le sondage Quaest)

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur Flávio Bolsonaro restent statistiquement à égalité dans les simulations de second tour à l'approche des élections du mois prochain,selon deux sondages publiés lundi.

Bolsonaro devance Lula d'un point de pourcentage dans un sondage Quaest, tandis que Lula mène d'un point dans un autre sondage BTG Pactual/Nexus. Ils restent statistiquement à égalité, car ces écarts se situent dans la marge d'erreur.

SONDAGE QUAEST

* Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, recueillerait 42 % des suffrages lors d'un éventuel second tour, contre 41 % pour Lula, selon un sondage Quaest publié en fin d'après-midi.

* Le précédent sondage Quaest , publié le 14 septembre, donnait Bolsonaro à 42 % et Lula à 40 %.

* Si aucun candidat n’obtient plus de 50 % des suffrages valides lors du premier tour du 4 octobre, les deux candidats en tête se qualifient pour un second tour le 25 octobre.

* Dans un scénario de premier tour, Quaest donnait Lula en tête avec 37 % des voix, suivi de Bolsonaro (à 33 %), Cury (à 6 %) et Caiado (à 4 %).

* La semaine dernière, le sondage donnait Lula à 36 % et Bolsonaro à 31 % au premier tour.

* Quaest a interrogé 2 004 personnes du 17 au 20 septembre; la marge d’erreur est de 2 points de pourcentage.

SONDAGE BTG PACTUAL/NEXUS

* Lula recueillerait 46 % des suffrages, contre 45 % pour Bolsonaro, dans un éventuel second tour, selon un sondage BTG Pactual/Nexus publié plus tôt dans la journée.

* Un sondage du 14 septembre donnait Lula en tête face à Bolsonaro, avec 47 % contre 46 %.

* Dans un scénario de premier tour, Lula serait en tête avec 40 % des voix, suivi de Bolsonaro (à 37 %), Augusto Cury (à 6 %) et Ronaldo Caiado (à 5 %).

* Le précédent sondage sur le premier tour donnait Lula à 42 % et Bolsonaro à 37 %.

* Nexus a interrogé 2 006 personnes du 18 au 20 septembre. Ce sondage présente une marge d’erreur de 2 points de pourcentage.

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