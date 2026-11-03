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Selon les responsables financiers, des opérations technologiques de grande envergure sont nécessaires pour suivre le rythme de l'essor de l'IA
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 04:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les besoins de financement dans le domaine de l'IA laissent présager de nouvelles levées de fonds spectaculaires

* Les dépenses importantes dans l'IA alimentent la volatilité

* Mais les entreprises solides devraient continuer à attirer les investisseurs

* La demande en puces, centres de données et puissance de calcul stimule les investissements dans l’IA

(Ajout des commentaires du directeur général de Goldman Sachs; paragraphes 6 à 9)

par Kane Wu et Selena Li

Les entreprises technologiques devront mener à bien davantage d’opérations de levée de fonds de grande envergure pour répondre à l’énorme besoin en capitaux généré par l’essor du secteur de l’IA, ont déclaré mardi des leaders financiers mondiaux.

Les valeurs technologiques ont subi des pressions à l’échelle mondiale ces dernières semaines, les inquiétudes croissantes concernant les dépenses en IA ayant déclenché une nouvelle vague de ventes massives, les dépenses cumulées devant dépasser les 730 milliards de dollars cette année, contre environ 700 milliards auparavant.

La plupart des grandes entreprises technologiques devraient lever davantage de capitaux pour répondre à l’énorme demande probable liée à la croissance du secteur de l’IA, a déclaré Jon Gray, président de Blackstone BX.N , un investisseur actif dans les infrastructures d’IA.

« Nous sommes désormais dans un contexte où la demande devance largement l’offre », a déclaré Jon Gray lors d’un rassemblement d’investisseurs à Hong Kong, évoquant une demande « tout à fait extraordinaire » en puissance de calcul.

« Cela me rassure beaucoup », a-t-il ajouté. « Meta, Google et Oracle lèvent des fonds… SpaceX entre en bourse, Anthropic entre en bourse », a précisé Jon Gray.

« En plus de cela… les centres de données ont des besoins énergétiques colossaux. »

DES ENTREPRISES SOLIDES AVEC DE « BONS PROJETS »

Malgré certains bouleversements du marché liés à l’IA, les entreprises solides ayant de « bons projets » resteraient en mesure de lever des capitaux, même si la forte croissance du secteur pourrait entraîner une certaine volatilité pour les investisseurs, a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs.

« Mais il y aura aussi des échecs, et nous ferons nous-mêmes des erreurs », a-t-il ajouté lors de l’événement, le Sommet mondial des leaders financiers sur l’investissement organisé par l’Autorité monétaire de Hong Kong.

« Les investisseurs se retrouveront dans des situations où ils feront de mauvais choix, où ils perdront de l’argent… Il est important d’avoir une vision équilibrée et diversifiée. »

Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, a signalé les premiers signes indiquant que les marchés américains s’approchaient d’une correction, la majorité des actions des principaux indices ayant reculé de près de 10 %.

Le dernier test en date de l’appétit des investisseurs est une émission obligataire de 6 milliards d’euros (6,7 milliards de dollars) réalisée lundi par Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google.

LES LEVÉES DE FONDS DANS LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE EN ASIE-PACIFIQUE ONT PLUS QUE TRIPLÉ

Les levées de fonds des entreprises technologiques de la région Asie-Pacifique ont plus que triplé, passant de 36 milliards de dollars l’année précédente à 125,8 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2026.

Cette croissance a été portée par une vague d’opérations liées aux semi-conducteurs et à l’IA, telles que l’introduction en bourse de 9,8 milliards de dollars du fabricant chinois de puces CXMT et celle d’Enflame Technology, d’un montant de 910,6 millions de dollars, selon les données de la LSEG.

Alphabet, Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Meta

META.O ont indiqué que leurs dépenses en matière d’IA ne ralentiraient pas.

Dans le cadre de l’une des plus importantes opérations de financement par emprunt liées au développement de l’IA,

Blackstone s’est engagé la semaine dernière à fournir un financement de 63 milliards de dollars , en collaboration avec Bank of America, Citi et Morgan Stanley, afin d’acquérir les puces d’IA et les équipements réseau de Broadcom pour le compte d’Anthropic.

La hausse du coût du capital et le scepticisme actuel ralentiront toutefois le rythme, a ajouté Jon Gray.

« Mais la tendance générale est à une augmentation des investissements et, par conséquent, à des besoins accrus en différentes formes de capitaux. »

Emanuel Roman, directeur général du gestionnaire d’actifs PIMCO, a déclaré que les opérations de financement dans le domaine de l’IA étaient attractives et que d’autres étaient à venir pour sa société.

Valeurs associées

ALPHABET-A
278,9900 USD NASDAQ -0,30%
AMAZON.COM
245,6300 USD NASDAQ +2,20%
BLACKSTONE
120,150 USD NYSE +1,38%
META PLATFORMS
606,7300 USD NASDAQ -1,34%
MICROSOFT
507,1200 USD NASDAQ -2,83%
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