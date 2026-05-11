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Selon les pompiers de Tulsa, leurs équipes sont intervenues sur un incendie à la raffinerie HF Sinclair de Tulsa
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les pompiers du service d'incendie de Tulsa sont intervenus lundi vers 11 h à la raffinerie HF Sinclair de Tulsa, dans l'Oklahoma, pour assurer une assistance de secours après qu'un incendie s'est déclaré sur le site, a indiqué le service dans un message publié sur Facebook.

La brigade de pompiers de la raffinerie a géré l'incident et aucune assistance n'a finalement été nécessaire, ce qui a permis aux équipes de Tulsa de reprendre leur service, a précisé le service.

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