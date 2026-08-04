Selon les médias locaux, un équipement de Southern California Edison serait à l'origine de l'incendie d'Eaton survenu en 2025 à Los Angeles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de Southern California Edison et de photos d'archive)

L'incendie « Eaton Fire » de 2025 à Los Angeles a été causé par des équipements de Southern California Edison, ont rapporté mardi des médias locaux , dont ABC News , citant un rapport du service des pompiers du comté de Los Angeles.

Southern California Edison (SCE), une filiale du groupe Edison International EIX.N , estime qu'il est probable que ses équipements aient joué un rôle dans le déclenchement de l'incendie d'Eaton, a déclaré David Eisenhauer, porte-parole de SCE.

“Nous avons reçu le rapport des pompiers du comté de Los Angeles et nous sommes en train de l'examiner”, a-t-il ajouté.

Les pompiers du comté de Los Angeles n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En janvier 2025, l’incendie d’Eaton a ravagé plus de 14 000 acres (soit 57 km²), à l’est de Los Angeles avant d’être maîtrisé.