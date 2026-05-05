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Selon les médias, la Maison Bleue sud-coréenne a convoqué une réunion pour discuter de l'incendie d'un navire dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 06:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Bleue sud-coréenne a convoqué mardi une réunion présidée par le chef de cabinet présidentiel Kang Hoon-sik afin d'examiner l'incendie survenu à bord d'un navire exploité par une compagnie coréenne dans le détroit d'Ormuz, a rapporté mardi MoneyToday.

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