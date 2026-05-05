Selon les médias, la Maison Bleue sud-coréenne a convoqué une réunion pour discuter de l'incendie d'un navire dans le détroit d'Ormuz

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La Maison Bleue sud-coréenne a convoqué mardi une réunion présidée par le chef de cabinet présidentiel Kang Hoon-sik afin d'examiner l'incendie survenu à bord d'un navire exploité par une compagnie coréenne dans le détroit d'Ormuz, a rapporté mardi MoneyToday.