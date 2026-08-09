Le déficit commercial de l'Allemagne avec la Chine s'aggrave

PHOTO D'ARCHIVES : Vues du port de Hambourg

par Rene Wagner

Le déficit commercial de l'Allemagne avec ‌la Chine s'est creusé au premier semestre 2026, Pékin s'efforçant de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations européennes, selon ​des données préliminaires publiées dimanche par l'agence publique Germany Trade & Invest (GTAI).

Les exportations allemandes vers la Chine ont chuté de plus de 12% en glissement annuel pour s'établir à un peu moins de 37 milliards d'euros entre janvier et ​juin selon ces données, ce qui fait de la Chine le neuvième marché en importance pour les produits allemands.

En 2021 encore, la Chine était le ​deuxième marché d'exportation. Cette année-là, l'Allemagne avait vendu à ⁠la Chine des marchandises pour une valeur de 104 milliards d'euros, malgré les effets de la pandémie.

L'industrie ‌manufacturière allemande est aujourd'hui confrontée à la fois aux droits de douane américains et à la concurrence chinoise, ce qui entraîne d'importantes suppressions d'emplois chez des piliers de l'industrie tels que ​le constructeur automobile Volkswagen.

La Chine, en ‌revanche, vend de plus en plus à l'Allemagne.

Au premier semestre de cette année, l'Allemagne affiche ⁠un déficit commercial de quelque 55 milliards d'euros avec la Chine, contre environ 40 milliards d’euros au cours de la même période de 2025.

Les importations allemandes en provenance de Chine ont augmenté de 8,9% pour atteindre 91,8 milliards ⁠d'euros sur cette période. ‌Le volume total des échanges avec Pékin, premier partenaire commercial de Berlin, s'est élevé à ⁠plus de 128 milliards d'euros, soit trois milliards de plus qu’avec les États-Unis.

"La baisse des exportations vers la Chine ‌s'explique par la faiblesse de l'économie nationale et par l'importance croissante accordée par la Chine aux ⁠chaînes de valeur nationales", a déclaré Corinne Abele, experte de GTAI pour l'Asie de ⁠l'Est.

Les données montrent que des ‌pays comme l'Autriche et la Suisse ont acheté davantage de produits allemands que la Chine en 2026.

La moindre dépendance ​de la Chine vis-à-vis de l'Allemagne montre que le pays ‌s'affranchit progressivement des puissances occidentales et comble son retard technologique, selon Vincent Stamer, économiste à la Commerzbank.

La Chine a dépassé les États-Unis en ​tant que premier partenaire commercial de l'Allemagne en 2025, après le retour du président américain Donald Trump à la Maison Blanche et le lancement de politiques tarifaires protectionnistes qui ont pesé sur les exportations allemandes vers ⁠les États-Unis.

Les États-Unis restent le premier marché étranger de l'Allemagne, mais les exportations vers ce pays ont reculé d'environ 6% sur la période janvier-juin, pour s'établir à un peu plus de 74 milliards d'euros.

La France et les Pays-Bas constituaient les deuxièmes et troisièmes marchés d'exportation les plus importants de l'Allemagne.

Au total, les exportations allemandes ont progressé de 3,7% pour atteindre 817 milliards d'euros au premier semestre 2026, la croissance mondiale ayant permis de maintenir le flux ​des commandes.

(Version française Benoit Van Overstraeten)