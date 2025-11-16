 Aller au contenu principal
Selon les médias d'État, M. Poutine s'est entretenu avec Igor Sechin, le directeur général de Rosneft, la semaine dernière
information fournie par Reuters 16/11/2025 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec le directeur général de Rosneft, Igor Sechin, la semaine dernière lors d'une visite du président du Kazakhstan à Moscou, ont rapporté les médias d'État dimanche.

M. Sechin, qui a déjà travaillé aux côtés de M. Poutine dans l'ancienne capitale impériale de Saint-Pétersbourg, puis sous la direction du président au Kremlin, dirige Rosneft depuis 2012.

Le mois dernier, le président américain Donald Trump a imposé des sanctions liées à l'Ukraine à la Russie pour la première fois au cours de son second mandat, ciblant Rosneft et Lukoil.

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
Pétrole Brent
64,25 USD Ice Europ +1,81%
Pétrole WTI
59,92 USD Ice Europ +1,80%
