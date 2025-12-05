Mondial-2026: Trump et Infantino lancent la cérémonie du tirage au sort en grande pompe

Le président de la Fifa Gianni Infantino, au début de la cérémonie du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026, à Washington, le vendredi 5 décembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

"Un grand jour": la cérémonie de tirage au sort du Mondial-2026 a débuté vendredi au Kennedy Center de Washington, sous l'égide de Donald Trump et très haute surveillance.

"C'est un grand jour et c'est un sport formidable", a clamé le président américain sur le tapis rouge de la grande salle de spectacles de Washington qui accueille l'événement.

Donald Trump est ensuite allé s'asseoir au balcon en compagnie du président de la FIFA, Gianni Infantino, dont il est proche, et non loin du Premier ministre canadien Mark Carney et de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, co-organisateurs.

Sur la scène, Gianni Infantino a fait applaudir les trois dirigeants. "C'est le plus grand événement que l'humanité ait jamais vu (...), cela va être stratosphérique", a-t-il déclaré avec emphase.

Auparavant le ténor Andrea Bocelli avait entonné l'air "Nessun Dorma" ("Que personne ne dorme") tiré de l'opéra Turandot de Giacomo Puccini, sous les applaudissements du public.

En effet durant près de deux heures, c'est un véritable show qui va se dérouler dans l'imposante salle de spectacle située dans la capitale américaine, aux abords de laquelle un imposant dispositif de sécurité a été mis en place, obligeant les personnes accréditées à patienter parfois presque deux heures, sous la neige, pour y pénétrer.

Le ténor italien Andrea Bocelli a chanté pour lancer la cérémonie du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026, à Washington, le vendredi 5 décembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Cet évènement en mondovision constitue le premier temps fort de ce tournoi hors-normes organisé dans trois pays (Etats-Unis, Mexique, Canada), pour déterminer le parcours des 48 équipes -une première- lancées dans la course à la succession de l'Argentine de Lionel Messi.

L'invité de marque est à n'en pas douter le président américain lui-même. Le milliardaire républicain, revenu à la Maison Blanche en janvier, a fait de la Coupe du monde 2026 un événement central de son second mandat, en dépit des inquiétudes que font peser sur le déroulement de l'épreuve ses prises de position tous azimuts contre ses voisins mexicain et canadien, sa politique migratoire ou ses menaces de priver de rencontres certaines villes dirigées par les démocrates.

- "Prix de la Paix" -

Trump a trouvé un allié de poids en la personne du patron de la Fifa, Gianni Infantino, avec qui il n'en finit pas d'afficher sa proximité, comme encore lors du début de la cérémonie. Le dirigeant italo-suisse, présent à son investiture et convié plusieurs fois dans le Bureau Ovale, a bien compris la nécessité de se rapprocher du président des Etats-Unis, où auront lieu 78 des 104 matches programmés du 11 juin au 19 juillet prochain, dont la finale au MetLife Stadium (New Jersey).

Donald Trump (à gauche) recevant le prix de la Paix de la Fifa des mains de Gianni Infantino le 5 décembre 2025 au Kennedy Center de Washington lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 de football ( POOL / Jia Haocheng )

Cette "bromance", savamment entretenue par les deux hommes au nom d'intérêts stratégiques mutuels, s'est poursuivie durant la cérémonie, avec l'attribution à Trump du premier "Prix de la Paix de la Fifa". Le dirigeant républicain a reçu sur scène un trophée ainsi qu'une médaille.

"C'est l'un des plus grands honneurs de ma vie, nous avons sauvé des millions de vie", a affirmé le dirigeant républicain, citant le Congo, l'Inde, le Pakistan, "tant de guerres auxquelles nous avons réussi à mettre fin" ou à éviter.

Un lot de consolation en mondovision pour le chef d'Etat américain qui se targue d'avoir mis un terme à plusieurs conflits depuis son retour au pouvoir et rêve ouvertement du prix Nobel de la Paix, décerné cette année à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado.

La cérémonie est l'occasion pour la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney de rencontrer Donald Trump malgré les grosses tensions en raison des droits de douane imposés par le président américain, qui a aussi martelé son souhait de faire du Canada le 51e Etat américain.

Même l'Iran, dont les relations diplomatiques avec les Etats-Unis sont rompues depuis 1980, enverra finalement une petite délégation avec à sa tête le sélectionneur Amir Ghalenoei, après avoir affirmé vouloir boycotter la cérémonie pour cause de non-délivrance de visas à plusieurs officiels.

- Nouveauté -

Tableau des 42 équipes qualifiées pour la Coupe du monde masculine de football 2026 et des 22 équipes qui disputeront les matches de barrages en mars qui détermineront les 6 dernières qualifiées ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )

Sur le plan sportif, l'enjeu est de taille pour les sélectionneurs des 42 pays déjà qualifiés, qui seront rejoints en mars par six barragistes, pour porter à 48 le nombre de participants, une première dans l'histoire de la Coupe du monde.

A l'issue du tirage, effectué par plusieurs légendes du sport nord-américain comme Tom Brady (foot américain), Shaquille O'Neal (basket) ou Wayne Gretzky (hockey sur glace), on connaîtra la composition des 12 groupes de quatre et les affiches du premier tour, mais il faudra patienter jusqu'à samedi pour découvrir les lieux et horaires des rencontres.

"Il n'y a pas de tirage idéal, on verra bien. On prendra ce qu'on nous attribuera et on se préparera au mieux", a déclaré le sélectionneur français Didier Deschamps, interrogé par l'AFP dans le Kennedy Center à deux heures de l'échéance.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps (D), accompagné de son adjoint Guy Stéphan (G), et du président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo (C), à leur arrivée au Kennedy center, pour le tirage au sort du Mondial-2026, le 5 décembre 2025 à Washington DC ( AFP / Roberto SCHMIDT )

Une autre innovation: les quatre premières nations au classement Fifa (Espagne, Argentine, tenante du titre, France, Angleterre) seront placées dans deux parties différentes du tableau et ne pourront pas s'affronter avant les demi-finales si elles terminent en tête de leur poule, afin d'assurer "l’équilibre sportif", selon la Fédération internationale.