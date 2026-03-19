Selon les médias chiliens, Freeport va demander un permis d'extension de sa mine pour un montant de 7,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le mineur américain Freeport-McMoRan devrait entamer le processus d'obtention d'un permis environnemental pour une expansion de 7,5 milliards de dollars de sa mine de cuivre El Abra au Chili, a rapporté le journal Diario Financiero mercredi en fin de journée.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer