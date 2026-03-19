Selon les médias chiliens, Freeport va demander un permis d'extension de sa mine pour un montant de 7,5 milliards de dollars

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Le mineur américain Freeport-McMoRan devrait entamer le processus d'obtention d'un permis environnemental pour une expansion de 7,5 milliards de dollars de sa mine de cuivre El Abra au Chili, a rapporté le journal Diario Financiero mercredi en fin de journée.