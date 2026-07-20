Selon les experts, l'avion qatari d'Air Force One doit faire l'objet de mises à niveau en matière de sécurité, mais ils se demandent si un mois suffira

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* Trump affirme que les travaux de modernisation de l'avion prendraient environ un mois

* La Maison Blanche indique que Trump utilisera l'ancien Air Force One pendant les travaux de modernisation prévus cet automne

* Selon les experts, l'avion ne disposait probablement pas de l'ensemble des dispositifs de sécurité présidentiels

par Mike Stone

La mise à l'immobilisation récemment annoncée de l'Air Force One offert par le Qatar au président Donald Trump est probablement destinée à des mises à niveau de sécurité, ont déclaré des experts, bien qu'ils se soient interrogés sur la suffisance d'un mois pour renforcer de manière significative les défenses de l'appareil. Trump a déclaré dimanche que le Boeing BA.N 747, qui l'a transporté pour la première fois le 1er juillet, serait bientôt envoyé en maintenance pour être “optimisé au maximum” avec de nouvelles capacités, un processus qui, selon lui, prendrait environ un mois. Le niveau de préparation sécuritaire de l’avion a fait l’objet d’un nouvel examen après que Donald Trump a brusquement opté pour un Air Force One plus ancien pour la partie de son voyage menant de la Turquie au Royaume-Uni le 8 juillet, alors que les tensions avec l’Iran s’intensifiaient. Le nouvel appareil, dont la livrée rouge, blanche, bleu foncé et dorée a été choisie par Trump, est un Boeing 747 offert aux États-Unis par le Qatar l’année dernière et réaménagé par le sous-traitant de défense L3Harris Technologies LHX.N . Il était destiné à servir de remplacement temporaire pendant que Boeing BA.N peinait à livrer les appareils Air Force One de nouvelle génération, dont la livraison avait pris un retard considérable.

“La flotte standard d’Air Force One est équipée d’un ensemble sophistiqué de protections, notamment des systèmes antimissiles, mais la Maison Blanche semble avoir accepté un niveau de protection de base inférieur pour l’avion qatari afin de pouvoir le mettre en service rapidement”, a déclaré Douglas Birkey, directeur exécutif du Mitchell Institute for Aerospace Studies. M. Birkey a précisé que l’appareil avait probablement été configuré pour des environnements présentant une menace “neutre ou faible” et que les responsables s’efforçaient désormais d’y ajouter des moyens de défense supplémentaires. Selon lui, tout travail achevé dans un délai d’un mois se limitera probablement à des systèmes non cinétiques, tels que des brouilleurs électroniques, des dispositifs “éblouissants” à infrarouge conçus pour dérouter les missiles à tête chercheuse thermique, et éventuellement des paillettes – un nuage de minuscules bandelettes métalliques larguées depuis un avion pour disperser les signaux radar et déjouer les munitions guidées par radar.

Les missiles à guidage infrarouge constituent une préoccupation croissante pour les planificateurs militaires, a déclaré M. Birkey, car ils sont plus difficiles à détecter que les menaces traditionnelles à guidage radar et “peuvent en quelque sorte surgir de nulle part”. L’armée de l’air n’a pas souhaité faire de commentaire. “Le nouvel Air Force One est parfaitement sûr pour les déplacements du président, mais il fera l’objet de mises à niveau et d’améliorations supplémentaires à l’automne, qui prendront environ un mois. Pendant cette période, le président voyagera à bord de l’ancien Air Force One”, a déclaré lundi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. “Il n’y a pas grand-chose qu’ils puissent faire en un mois”, a déclaré Mark Cancian, conseiller principal au Center for Strategic and International Studies. Il a estimé que les travaux se limiteraient probablement à des mises à jour logicielles ou à l’ajout d’équipements tels que des fusées éclairantes ou des paillettes de contre-mesures. M. Cancian a expliqué que la décision de changer d’appareil en Turquie faisait probablement suite à des renseignements actualisés sur les menaces iraniennes, ce qui a conduit les responsables à conclure que le niveau de menace dépassait ce que l’avion qatari pouvait gérer. Les démocrates ont remis en question la rapidité avec laquelle l’appareil a été mis en service, faisant valoir qu’il fallait davantage de temps pour mener à bien les mises à niveau de sécurité.

La sénatrice Jeanne Shaheen a déclaré lors du salon aéronautique de Farnborough que le Congrès devait examiner la sécurité de l’appareil. “Nous savions qu’il y avait certains problèmes de sécurité avec cet avion. Nous le savions depuis le tout début.”