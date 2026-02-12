 Aller au contenu principal
Selon les États-Unis, Applied Materials va payer 252 millions de dollars pour régler des exportations illégales de puces
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 02:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain du Commerce a annoncé mercredi un accord de 252 millions de dollars avec Applied Materials AMAT.O pour régler les exportations illégales présumées par l'entreprise d'équipements américains de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine.

