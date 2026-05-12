Selon les estimations d'un organisme américain de surveillance budgétaire, le projet « Golden Dome » coûtera 1.200 milliards de dollars, soit bien plus que l'estimation initiale de 185 milliards de dollars

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Le Congressional Budget Office, organisme non partisan, a estimé mardi que le bouclier antimissile « Golden Dome » du président américain Donald Trump pourrait coûter environ 1.200 milliards de dollars pour son développement, son déploiement et son exploitation sur une période de 20 ans, un chiffre qui éclipse largement les 185 milliards de dollars avancés par le directeur du programme au Pentagone.