Selon les économistes, une hausse des taux de la Fed mercredi semble désormais probable, et au moins une autre devrait suivre

Le bâtiment de la Réserve fédérale, à Washington. (Crédits: Federal Reserve)

La Réserve fédérale va relever son taux d'intérêt mercredi et procéder à au moins une nouvelle hausse d'ici la fin mars, selon la majorité des économistes interrogés par Reuters, renversant ainsi le fragile consensus en faveur du statu quo qui prévalait avant que les données officielles publiées vendredi ne révèlent une inflation soutenue.

Une série de données économiques solides faisant suite au discours du président de la Fed, Kevin Warsh, à Jackson Hole , largement perçu comme belliciste, ainsi que les anticipations marquées de hausse des taux par les marchés, ont déjà amené plusieurs économistes à revoir leur position en faveur d'un maintien des taux.

Mais le nouveau régime instauré par Warsh, caractérisé par l'absence d'indications sur les taux, associé à une incertitude accrue, avait laissé peu d'économistes prêts à se prononcer.

Désormais, une majorité de 85 % des économistes, soit 86 sur 101, interrogés dans le cadre du sondage Reuters réalisé après la publication vendredi du rapport sur l'inflation, estiment que la Fed relèvera ses taux d'un quart de point de pourcentage, pour les porter à 3,75 %-4,00 %, lors de sa réunion des 15 et 16 septembre, ce qui constituerait la première hausse depuis juillet 2023.

Il s'agit d'un revirement spectaculaire par rapport aux résultats de l'enquête de la semaine dernière, qui montraient que plus des deux tiers s'attendaient à un statu quo. Un revirement similaire juste avant une réunion de politique monétaire s'était produit pour la dernière fois en septembre 2024, lorsque la Fed avait procédé à une baisse de 50 points de base alors que les estimations préliminaires tablaient sur un mouvement de 25 points de base.

Près de 53 % des prévisionnistes, soit 37 sur 70, s'attendent à au moins une nouvelle hausse des taux d'ici fin mars, contre 56 % qui tablaient sur des taux stables la semaine dernière. Il n'y a plus d'opinion majoritaire en faveur d'une baisse des taux en 2027.

Les contrats à terme sur taux d'intérêt évaluent à près de 90 % la probabilité d'une hausse cette semaine et d'environ quatre hausses d'ici fin juillet 2027.

«Warsh s'est en quelque sorte mis dans une impasse: il fallait que les données soient très faibles pour que la Fed ne procède pas à une hausse», a déclaré Stephen Juneau, économiste senior spécialisé dans l'économie américaine chez Bank of America, qui table depuis juin sur trois hausses cette année.

«Ce n'était tout simplement pas le cas… puis nous avons reçu ce rapport sur l'inflation, qui s'est révélé plus ferme.»

Les doutes des économistes quant à une hausse ce mercredi se sont évaporés après la publication des données sur les prix à la consommation , ainsi que des chiffres solides concernant plusieurs composantes des prix à la production qui alimentent l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, qui atteint déjà près du double de son objectif de 2%.

Beaucoup sont désormais convaincus que l'inflation PCE sous-jacente s'est accélérée en août.

De plus, avec les contrats à terme sur le pétrole brut s'échangeant bien au-dessus de 100 dollars et les prix du diesel à un niveau record dans un contexte de guerre incessante au Moyen-Orient, les anticipations d'inflation sont en forte hausse.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans se maintient près du seuil politiquement sensible des 5%, malgré l'annonce par le secrétaire au Trésor Scott Bessent d'un rachat de 6 milliards de dollars .

«Dans une certaine mesure, l'intervention de M. Bessent sur la partie longue de la courbe a également contribué à cette situation», a déclaré M. Juneau, de la BofA.

Beaucoup craignent qu'une absence de hausse des taux cette semaine ne provoque une forte hausse des rendements obligataires.

«C'est la crédibilité de la Fed en matière de lutte contre l'inflation qui est en jeu ici. Elle doit étayer son discours belliciste par des mesures concrètes lors de sa prochaine réunion, sous peine de voir la courbe des taux des bons du Trésor s'accentuer considérablement», a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets.

UNE SIMPLE MANŒUVRE D'OUVERTURE?

Pour la première fois depuis 2019, année où la Fed avait abaissé ses taux à trois reprises, l'opinion majoritaire des économistes a envisagé tous les scénarios possibles en matière de politique monétaire sur une période d'un an.

«Une hausse d'un quart de point pourrait n'être qu'une première étape, et non la dernière», a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG, qui a été l'une des premières, dans les sondages Reuters, à prévoir des hausses de taux.

«La seule voie durable vers une baisse des coûts d'emprunt consiste à maîtriser l'inflation.»

La frustration suscitée par la hausse du coût de la vie a fait chuter la cote de popularité du président Donald Trump à son plus bas niveau et met en péril la majorité républicaine au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.

Une hausse des taux pourrait aggraver les inquiétudes des électeurs concernant le pouvoir d'achat, selon de récents sondages Reuters/Ipsos . Trump, qui a récemment menacé d'imposer des restrictions commerciales de grande envergure à moins que la Fed ne baisse ses taux, a déclaré dimanche qu'aucun pays ne devrait avoir des taux d'intérêt plus bas que les États-Unis.

«À terme, Trump finira par diriger sa colère contre Warsh», a déclaré Jonathan Millar, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Barclays, qui prévoit deux hausses cette année.

«Nous pensions en effet que c'était l'une des principales raisons pour lesquelles la Fed n'avait rien fait en juin et juillet. Il (Warsh) tenait bon, espérant que les conditions se mettraient en place pour qu'il n'ait pas à relever les taux.»

par Indradip Ghosh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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