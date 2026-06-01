Selon les données sur les expéditions, les exportations de pétrole du Venezuela ont atteint 1,25 million de barils par jour en mai

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* L'augmentation du nombre et du volume des cargaisons à destination de l'Inde a contribué à cette croissance

* Les États-Unis ont de nouveau été la principale destination des expéditions

* Les exportations de Chevron ont chuté à 269.000 barils par jour, contre 308.000 barils par jour en avril

* Les négociants internationaux ont augmenté leurs expéditions à 787.000 barils par jour

(Ajout d'un graphique et de données sur les exportations et les importations aux paragraphes 9 et 10) par Marianna Parraga et Mircely Guanipa

Les exportations de pétrole du Venezuela ont légèrement augmenté pour atteindre 1,25 million de barils par jour en mai, enregistrant ainsi leur troisième mois consécutif de hausse, alimentées par une augmentation des cargaisons vers les États-Unis, l'Inde et l'Europe, selon les données sur les expéditions publiées lundi.

Sous le gouvernement de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, soutenu par les États-Unis, la production et les exportations de brut vénézuélien ont rebondi cette année, Washington ayant assoupli ses sanctions et les entreprises étrangères ayant développé leurs projets pétroliers et gaziers dans ce pays membre de l'OPEP.

Le ministère du Pétrole prévoit une production de brut de 1,37 million de barils par jour d'ici la fin de l'année, ce qui impliquerait une hausse de 22 % par rapport aux 1,12 million de barils par jour produits fin 2025 et un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis l'imposition des sanctions énergétiques américaines en 2019.

Cette croissance a également permis au Venezuela de reprendre ses exportations vers des pays auxquels il n'avait pas pu vendre son pétrole depuis des années.

Le volume de pétrole brut et de produits raffinés expédiés depuis ce pays d'Amérique du Sud en mai a augmenté de 0,7 % par rapport à avril et s'est établi à 61 % au-dessus des exportations du même mois l'année dernière, selon les données, basées sur les mouvements de pétroliers et les registres de la société d'État PDVSA. Au total, 67 cargaisons ont été exportées.

Les États-Unis ont de nouveau été la première destination du pétrole vénézuélien avec quelque 558.000 barils par jour, suivis par l'Inde avec 427.000 barils par jour et l'Europe avec 169.000 barils par jour, selon les données et les documents. Ces trois régions ont reçu des volumes plus importants en mai qu'en avril.

Les exportations vers les terminaux des Caraïbes à des fins de stockage ont chuté à environ 58.000 barils par jour, contre 187.000 barils par jour le mois précédent, signe d'une demande accrue des raffineurs pour les qualités de brut lourd et le fioul résiduel du Venezuela.

Les exportations de brut de la compagnie pétrolière américaine Chevron CVX.N , principal partenaire de PDVSA dans le cadre d'une coentreprise, ont chuté à environ 269.000 barils par jour en mai, contre 308.000 barils par jour en avril, tandis que les négociants mondiaux, notamment Vitol et Trafigura, ont augmenté leurs expéditions depuis le pays à 787.000 barils par jour, contre 691.000 barils par jour le mois précédent.

Selon ces données, la société indienne Reliance Industries

RELI.NS , qui s'est imposée ces derniers mois comme l'un des trois plus gros acheteurs de brut vénézuélien, a acheté le mois dernier des cargaisons directement auprès de PDVSA et des fournisseurs Chevron, Vitol et Trafigura.

Le Venezuela a également exporté quelque 288.000 tonnes de produits pétrochimiques et de dérivés du pétrole, soit une baisse par rapport aux 359.000 tonnes du mois précédent; et a importé environ 93.000 barils par jour de naphta lourd pour diluer sa production de pétrole extra-lourd.