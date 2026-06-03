Selon les données, l'application ChatGPT atteint le milliard d'utilisateurs actifs par mois en un temps record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon les estimations du cabinet d'études de marché Sensor Tower, ChatGPT d'OpenAI a franchi le cap du milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, devenant ainsi l'application ayant atteint ce chiffre record le plus rapidement.

Ce record intervient dans un contexte de concurrence croissante entre Anthropic et OpenAI pour la domination du marché en pleine expansion de l'intelligence artificielle.

Voici quelques détails:

* ChatGPT a atteint le milliard d'utilisateurs actifs mensuels en mai, environ trois ans après son lancement, dépassant le rythme établi par des applications telles que Google Maps, TikTok, Instagram et YouTube, a déclaré Sensor Tower.

* Le cabinet a indiqué que les utilisateurs américains de ChatGPT ayant installé l'application Claude d'Anthropic au premier trimestre 2026 passaient 5% de temps en moins sur ChatGPT un mois après l'installation, par rapport à leur utilisation moyenne au cours des huit mois précédents.

* Anthropic a déposé lundi en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis , tandis que Reuters a rapporté qu'OpenAI se préparait également à déposer une demande d'introduction en bourse dans les semaines à venir.

* Au deuxième trimestre, Claude comptait 56 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) dans le monde, tandis que sa croissance annuelle des MAU, d'environ 640%, a largement dépassé celle de ChatGPT, qui s'élevait à 62%, selon Sensor Tower.