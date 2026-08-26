 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon les données disponibles, l'usine de GNL de Cheniere à Corpus Christi semble avoir retrouvé sa pleine capacité de production après des travaux de maintenance
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 17:07
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié de Cheniere Energy à Corpus Christi, au Texas LNG.N , semblait revenir à pleine capacité mercredi après avoir fait l'objet d'une maintenance programmée, les nominations de gaz naturel vers le site ayant atteint environ 2,5 milliards de pieds cubes par jour (bcfd), selon les données préliminaires de la société financière LSEG.

* Les livraisons de gaz vers l’usine ont atteint environ 2,5 bcfd mercredi, leur plus haut niveau en 10 jours.

* Cheniere a confirmé lundi que l’usine, troisième plus grande installation d’exportation de GNL aux États-Unis, faisait l’objet d’une maintenance programmée.

* L’augmentation des flux de gaz d’alimentation vers Corpus Christi a stimulé la demande de gaz des usines américaines d’exportation de GNL, les livraisons totales de gaz d’alimentation étant en passe d’atteindre 17,3 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) mercredi, soit le niveau le plus élevé depuis plus d’une semaine, selon les données de LSEG.

* Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, et les marchés mondiaux du gaz sont confrontés à une baisse des approvisionnements en GNL suite aux perturbations liées à la guerre en Iran.

* Cheniere n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
281,720 USD NYSE +1,03%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
88,23 USD Ice Europ +1,37%
Pétrole WTI
82,17 USD Ice Europ +1,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 471,43 +0,38%
TME PHARMA
0,163 +25,38%
Pétrole Brent
88,15 +1,28%
BIOPHYTIS
0,073 -8,75%
HAFFNER ENERGY
0,528 -7,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank