Selon les données disponibles, l'usine de GNL de Cheniere à Corpus Christi semble avoir retrouvé sa pleine capacité de production après des travaux de maintenance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié de Cheniere Energy à Corpus Christi, au Texas LNG.N , semblait revenir à pleine capacité mercredi après avoir fait l'objet d'une maintenance programmée, les nominations de gaz naturel vers le site ayant atteint environ 2,5 milliards de pieds cubes par jour (bcfd), selon les données préliminaires de la société financière LSEG.

* Les livraisons de gaz vers l’usine ont atteint environ 2,5 bcfd mercredi, leur plus haut niveau en 10 jours.

* Cheniere a confirmé lundi que l’usine, troisième plus grande installation d’exportation de GNL aux États-Unis, faisait l’objet d’une maintenance programmée.

* L’augmentation des flux de gaz d’alimentation vers Corpus Christi a stimulé la demande de gaz des usines américaines d’exportation de GNL, les livraisons totales de gaz d’alimentation étant en passe d’atteindre 17,3 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) mercredi, soit le niveau le plus élevé depuis plus d’une semaine, selon les données de LSEG.

* Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, et les marchés mondiaux du gaz sont confrontés à une baisse des approvisionnements en GNL suite aux perturbations liées à la guerre en Iran.

* Cheniere n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.