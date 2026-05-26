Selon les données de la CAICT, les livraisons de téléphones de marques étrangères en Chine ont augmenté de 1,8% en glissement annuel en avril

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Les livraisons de téléphones mobiles de marques étrangères en Chine au mois d'avril, y compris les iPhone d'Apple AAPL.O , ont augmenté de 1,8% par rapport au même mois de l'année dernière, selon les calculs de Reuters basés sur les données publiées mardi par un institut de recherche lié au gouvernement.

Les données de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications indiquent que les livraisons de téléphones de marques étrangères en Chine se sont élevées à 3,59 millions d'unités en avril.

Selon ces données, les livraisons totales de téléphones en Chine le mois dernier ont augmenté de 2,8% en glissement annuel pour atteindre 25,73 millions d'unités.