Selon les analystes, les « seuils » pour les régimes Medicare Advantage de 2027 semblent neutres à positifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

9 septembre - ** Des analystes, s'appuyant sur des données publiées dans un article de LinkedIn , ont déclaré que les critères permettant aux régimes Medicare d'obtenir des primes semblent neutres à positifs pour les assureurs santé américains

** Ce message fait référence aux seuils fixés par les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), qui servent à déterminer les notes « étoiles » (ou notes de qualité) attribuées aux plans Medicare Advantage

** Selon Mizuho, la plupart des modifications apportées aux seuils de sélection, qui ont rendu les objectifs plus difficiles à atteindre, ont concerné des indicateurs moins pondérés, qui ont donc moins d’influence sur le calcul global des notes « Star »

** La société de courtage TD Cowen estime que les modifications des seuils semblent neutres, voire favorables, pour le contrat Medicare Advantage le plus important d’Humana

HUM.N , offrant ainsi à l’assureur une voie un peu plus claire vers une amélioration de sa notation à 4 étoiles

** Cependant, Leerink estime que ces changements restent un défi et considère qu’UnitedHealth UNH.N est confronté à l’obstacle le plus important

** Selon Guggenheim, les données préliminaires indiquent qu’environ 50 % des seuils de 2027 ont augmenté par rapport à 2026, environ 33 % sont restés inchangés et environ 20 % ont diminué

** La société de courtage précise que pour 2026, environ 60 % des seuils d’éligibilité sont devenus plus stricts, 25 % sont restés inchangés et 15 % se sont assouplis

** Les notes par étoiles vont de 1 à 5, 5 correspondant à la meilleure performance

** Cela influence les choix de régimes des adhérents ainsi que les niveaux de remboursement par l’État

** Le CMS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters