Selon les analystes, les accords de Donald Trump sur le prix des médicaments n’auraient qu’un impact limité sur les laboratoires pharmaceutiques de taille moyenne

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1er septembre - ** Selon RBC Capital Markets, l'impact de la nouvelle série d'accords sur les prix des médicaments conclus par l'administration Trump avec des entreprises biotechnologiques de taille moyenne sera limité

** Lundi, l’administration Trump a signé des accords avec des entreprises telles qu’Astellas 4503.T , BeOne Medicines 688235.SS et BridgeBio BBIO.O

** Ces entreprises ont proposé des médicaments aux programmes Medicaid des États aux prix de la « nation la plus favorisée », ce qui impliquerait que les prix des médicaments aux États-Unis soient indexés sur le prix le plus bas pratiqué par des pays à revenu élevé comparables

** Medicaid bénéficie déjà de certaines des remises les plus importantes sur les médicaments, et l’exposition à ce programme est limitée pour la plupart des sociétés de moyenne capitalisation que nous suivons, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets

** "Nous ne pensons pas que les sociétés que nous suivons subiront un impact commercial significatif et nous estimons que la perception d’une levée de l’incertitude pourrait, au contraire, apporter un potentiel de hausse supplémentaire", ont déclaré les analystes de RBC

** Concernant BBIO, les analystes ont indiqué que l’accord avait un impact commercial limité, Medicaid représentant moins de 2 % du chiffre d’affaires net d’Attruby

** À la clôture d’hier, l’action Astellas cotée à Tokyo avait progressé de 15,4 %, celle de BeOne cotée aux États-Unis de 18,4 % et celle de BBIO de 0,13 % depuis le début de l’année