Selon les analystes, le plan PJM pourrait accélérer les contrats d'électricité pour les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kavya Balaraman et Sumit Saha

Un plan de PJM Interconnection, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis, visant à gérer la demande croissante d'électricité des centres de données pourrait accélérer la conclusion d'accords entre les propriétaires de centres de données et les producteurs d'électricité indépendants, selon les analystes.

Le plan, publié le mois dernier , décrit une structure dans laquelle les nouveaux grands consommateurs d'électricité pourraient soit apporter leur propre production au réseau, soit fonctionner dans un cadre de "connexion et gestion" qui leur permettrait de réduire leur consommation d'électricité avant d'autres mesures d'urgence lorsque le système est mis à rude épreuve.

La proposition prévoit également d'accélérer la mise aux enchères de la capacité de production d'énergie de secours afin de prévenir les pénuries dans l'empreinte du PJM.

Bien que certaines parties de la proposition doivent être approuvées par les autorités réglementaires, les analystes ont déclaré que l'élément "apportez votre propre production" pourrait particulièrement favoriser les accords entre les propriétaires de centres de données et les producteurs d'électricité.

"Je m'attends à ce que les producteurs indépendants d'électricité, les propriétaires de centres de données et les grandes entreprises technologiques annoncent, au cours des deux prochains mois, une vague de contrats importants dans le domaine des centres de données et de l'énergie", a déclaré James West, directeur général de Melius Research.

LA DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ VA ATTEINDRE DE NOUVEAUX RECORDS

La proposition de PJM intervient alors que la demande d'électricité aux États-Unis continue d'augmenter. Les perspectives de janvier de l'Energy Information Administration montrent que la consommation d'électricité augmentera à nouveau en 2026 et 2027, après avoir établi un deuxième record annuel consécutif en 2025, en partie grâce à la croissance rapide de l'intelligence artificielle.

Cette hausse a déjà poussé les opérateurs de centres de données à s'assurer des approvisionnements en énergie à long terme.

L'année dernière, Talen Energy TLN.O a étendu son partenariat pour fournir aux centres de données d'Amazon Web Services jusqu'à 1 920 mégawatts d'énergie nucléaire, tandis que Constellation Energy CEG.O a conclu un accord avec Meta Platforms pour maintenir l'un de ses réacteurs nucléaires en fonctionnement pendant deux décennies supplémentaires.

L'augmentation de la demande en énergie de l'IA suscite également des questions sur l'augmentation des factures d'électricité des consommateurs, ce qui a incité des entreprises telles que Anthropic et Microsoft à annoncer des initiatives visant à limiter l'impact des centres de données sur les prix de l'énergie pour les consommateurs.

PJM a déclaré le mois dernier qu'il avait entamé des discussions sur la création d'une vente aux enchères de soutien , marquant ainsi une étape vers l'acquisition de l'énergie nécessaire pour répondre à la demande croissante d'électricité dans sa zone de couverture.

L'administration du président américain Donald Trump a séparément exhorté l'opérateur du réseau à organiser une vente aux enchères d'urgence pour renforcer l'offre.

Selon les analystes, le risque d'être entraîné dans le mécanisme de soutien proposé incite davantage les centres de données à conclure des accords bilatéraux avec les producteurs d'électricité.

Les centres de données qui n'apportent pas leur propre énergie peuvent finir par payer pour la nouvelle génération de toute façon - sans posséder l'énergie, a déclaré Andrew Rocco, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

Cette dynamique du "pay-or-play" rend les accords directs avec les producteurs d'électricité plus attrayants et plus faciles à couvrir que l'exposition à la volatilité des prix de la capacité du PJM, a-t-il ajouté.

Certains analystes s'attendent également à ce que la proposition stimule la consolidation dans le secteur de l'électricité, car les petits promoteurs pourraient ne pas avoir les capitaux nécessaires pour faire face aux nouvelles exigences potentielles du PJM.

"Nous nous attendons à ce que les plus grands IPP (comme Vistra, Constellation ou Talen) acquièrent de plus petits promoteurs pour créer des "méga-sites" qui regroupent le terrain, l'électricité et la fibre", a déclaré Andrew Rocco.

Constellation Energy a refusé de commenter, tandis que Vistra VST.N et Talen Energy n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les analystes ont toutefois prévenu que la mise en œuvre du plan pourrait se heurter à des obstacles, notamment en ce qui concerne l'obtention des permis et les approbations au niveau de l'État.

"Une "vague de transactions" sera limitée par les obstacles réels à l'autorisation et à l'exploitation de l'infrastructure IPP, et par une longue file d'attente pour les interconnexions qui ne disparaîtra pas", a déclaré Rick Pederson, directeur de la stratégie chez Bow River Capital.