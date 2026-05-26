Selon les analystes de Truist, 7 milliards de dollars pourraient être un prix “modique” pour Lantheus

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26 mai - La société de médecine nucléaire Lantheus Holdings

LNTH.O envisageait une vente potentielle, avec une valorisation d'environ 7 milliards de dollars , à la suite d'une offre publique d'achat lancée par Curium Pharma, une société financée par des fonds d'investissement privés, a rapporté vendredi Bloomberg News

** Une valorisation de 7 milliards de dollars semble « modeste » par rapport à sa capitalisation boursière actuelle d'environ 6,7 milliards de dollars, selon les analystes de Truist

** LNTH complète le portefeuille bien établi de Curium en matière de produits radiopharmaceutiques, tant dans le segment des cancers neuroendocriniens que dans celui du cancer de la prostate – Truist

** En mars, la FDA américaine a approuvé une nouvelle formulation de l'agent d'imagerie de Lantheus, Pylarify TruVu, pour la détection du cancer de la prostate

** LNTH reste “une valeur sous-évaluée et une opportunité convaincante de reprise de la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices, grâce à un ensemble diversifié de moteurs de croissance” et à l’amélioration des perspectives de remboursement pour sa franchise d’imagerie TEP – Truist

** La société de courtage estime que les investisseurs considéreraient un prix compris entre 115 et 125 dollars par action comme un “niveau de prime ou de rachat plus acceptable”

** À la clôture de vendredi, le titre affichait une hausse de près de 55 % depuis le début de l'année