Selon le WSJ, Tilman Fertitta est en pourparlers pour racheter Caesars pour 7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport aux paragraphes 5 et 6; des actions au paragraphe 3; des informations au paragraphe 4)

Le milliardaire Tilman Fertitta est en pourparlers exclusifs pour acheter Caesars Entertainment CZR.O pour environ 7 milliards de dollars, après avoir devancé une offre concurrente de l'entreprise de l'investisseur milliardaire Carl Icahn, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de l'opérateur de casino ont augmenté de 12 % dans les échanges de l'après-midi.

Caesars Entertainment n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société de Fertitta, Fertitta Entertainment LNYGN.UL , a discuté de payer environ 34 dollars par action pour la société de jeux, selon le rapport.

Une annonce entre les deux parties n'est pas imminente, et il est possible que les discussions n'aboutissent à aucun accord, ajoute le WSJ.