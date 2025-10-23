Selon le WSJ, Rivian va licencier plus de 600 personnes en raison du ralentissement du marché des véhicules électriques

Le fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O s'apprête à licencier plus de 600 personnes, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.