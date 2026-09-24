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Selon le WSJ, MGM envisagerait de faire une offre sur People Inc, la société de Barry Diller
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 23:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MGM Resorts International MGM.N envisagerait de faire une offre pour racheter People Inc

PPLI.O , la société de Barry Diller, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, au lendemain du retrait par People Inc de sa proposition d’acquisition de MGM Resorts.

Si elle décide d’aller de l’avant, MGM pourrait présenter son offre dans les prochains jours, ajoute l’article, citant des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Fusions / Acquisitions

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