Selon le WSJ, les procureurs américains se concentrent sur quatre entreprises liées au milliardaire Mark Walter

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations complémentaires sur la citation à comparaître devant le grand jury et l'enquête aux paragraphes 5 à 10)

Les procureurs fédéraux américains qui enquêtent sur l'empire du milliardaire Mark Walter se concentrent sur quatre sociétés qui ont servi d'intermédiaires entre les compagnies d'assurance qu'il contrôlait, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Les procureurs et la Securities and Exchange Commission (SEC) enquêtent pour déterminer si Walter ou ses sociétés se sont rendus coupables de fraude en dissimulant des liens financiers alors qu'ils empruntaient des milliards de dollars à des assureurs qu'il contrôle, indique l'article, citant des sources proches du dossier.

La holding de Walter, TWG, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. La SEC a refusé de s’exprimer. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Les fonds provenant des prêts accordés par les assureurs auraient transité par des entités prétendument contrôlées par les quatre sociétés faisant l’objet de l’enquête avant d’être utilisés pour financer d’autres entreprises liées à Walter, précise l’article, ajoutant que ni Walter ni ses sociétés n’ont été accusés d’aucun délit.

Bloomberg News a rapporté la semaine dernière que Walter avait proposé de donner en garantie sa participation dans Guggenheim Partners dans le cadre d’une initiative plus large visant à lever des milliards de dollars afin d’assainir les prêts figurant au bilan de ses compagnies d’assurance, Delaware Life Insurance Company et Clear Spring Life and Annuity Company.

En février, Delaware Life Insurance Company et sa filiale, Clear Spring Life and Annuity Company, ont reçu des citations à comparaître devant un grand jury dans le cadre d’une enquête menée par le bureau du procureur fédéral du district sud de New York, tandis que la SEC menait également une enquête parallèle, selon un document réglementaire.

L’enquête vise à déterminer si certains investissements en crédits privés proposés à Delaware Life et à Clear Spring auraient dû être traités comme des transactions entre sociétés affiliées ou entre parties liées, selon ce document.

Après avoir reçu ces citations à comparaître, Delaware Life a lancé une enquête interne afin d’examiner ses déclarations relatives aux parties affiliées et liées, et a constaté des erreurs concernant l’identification et la présentation de certains investissements avec des parties liées.

Le mois dernier, Fitch Ratings a placé les notations de Delaware Life sous « surveillance négative » à la suite de la publication par la société de comptes financiers retraités qui reclassaient un volume important d’investissements en crédit privé en tant qu’actifs liés à des sociétés affiliées ou à des parties liées.

Selon Fitch, ces états financiers retraités ont fait passer la part des investissements dans des entités affiliées d’un peu moins de 5 % à environ 40 % des liquidités et des actifs investis.

Walter est directeur général de Guggenheim Partners, la société mère de Guggenheim Securities, la branche de courtage de la société, et de Guggenheim Investments, sa société de gestion d’actifs.

Walter a également conclu un accord pour vendre les Los Angeles Lakers au capital-risqueur Joshua Kushner et à l’ancien directeur général de Disney, Bob Iger, pour un montant record de 12,5 milliards de dollars, a rapporté Reuters la semaine dernière, un peu plus d’un an après avoir acquis une participation majoritaire dans cette équipe de la NBA .