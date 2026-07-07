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Selon le WSJ, les grandes banques américaines envisagent un accord concernant le réseau Fiserv
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 02:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du code de conditionnement des supports)

Des banques américaines, dont JPMorgan

JPM.N et Bank of America BAC.N , ont mené ces derniers mois des discussions préliminaires concernant un accord visant à acquérir un réseau appartenant à la société de technologie financière Fiserv FISV.O , a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources.

Cette information a fait grimper le cours de l'action Fiserv de 4,3% dans les échanges après la clôture.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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