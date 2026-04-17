Selon le WSJ, les co-PDG de Blue Owl ont retiré les actions qu'ils avaient données en garantie dans le cadre de la déroute boursière

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(Correction du troisième point pour indiquer que Ostrover et Lipschultz ont mis en gage environ 43 millions et 33 millions d'actions, respectivement, et pas plus de 130 millions d'actions chacun)

Les co-PDG de Blue Owl Capital OWL.N , Doug Ostrover et Marc Lipschultz, ont révisé les conditions de leurs prêts personnels en supprimant les actions de leur société comme garantie, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire.

* Cette décision intervient alors que Blue Owl traverse l'une de ses périodes les plus turbulentes depuis son entrée en bourse, les problèmes de crédit de ces derniers mois ayant attiré l'attention sur le marché du crédit privé.

* Les actions de Blue Owl ont baissé de 35 % depuis le début de l'année, à la suite de demandes de rachat de ses fonds de crédit privés.

* Selon un document déposé en février, Ostrover et Lipschultz avaient mis en gage environ 43 millions et 33 millions d'actions, respectivement.

* En retirant leurs actions de la garantie du prêt, les codirecteurs généraux réduisent le risque d'appels de marge, ce qui contribue à atténuer la pression potentielle à la baisse sur l'action.

* Au début du mois, la société a limité les retraits de deux de ses fonds après avoir enregistré un niveau historique de demandes de rachat au premier trimestre.

* La société a fait les gros titres cette année après avoir vendu 1,4 milliard de dollars d'actifs de trois de ses fonds de crédit afin de restituer du capital aux investisseurs et de rembourser la dette, et interrompu définitivement les rachats dans l'un des fonds.