Selon le WSJ, le nouveau générateur vidéo Sora d'OpenAI exigera que les détenteurs de droits d'auteur se désengagent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
OpenAI prévoit de lancer une nouvelle version de son générateur vidéo Sora qui crée des vidéos contenant du matériel protégé par des droits d'auteur, à moins que les détenteurs de droits d'auteur ne choisissent de ne pas voir leur travail apparaître, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec le sujet.
