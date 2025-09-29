Selon le WSJ, le nouveau générateur vidéo Sora d'OpenAI exigera des détenteurs de droits d'auteur qu'ils s'y opposent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un rapport de Wired sur Sora)

OpenAI prévoit de lancer une nouvelle version de son générateur Sora qui crée des vidéos contenant du matériel protégé par des droits d'auteur, à moins que les détenteurs de droits ne choisissent de ne pas faire apparaître leur travail, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

La startup spécialisée dans l'intelligence artificielle a commencé à notifier les agences de talents et les studios au cours de la semaine dernière au sujet de la procédure d'exclusion et du produit, qu'elle prévoit de lancer dans les prochains jours, selon le rapport.

La nouvelle procédure signifie que les studios de cinéma et autres détenteurs de droits de propriété intellectuelle devront demander explicitement à OpenAI de ne pas inclure leur matériel protégé par des droits d'auteur dans les vidéos créées par Sora, selon le rapport.

Bien que les personnages protégés par des droits d'auteur nécessiteront une procédure d'exclusion, le nouveau produit ne générera pas d'images de personnalités publiques reconnaissables sans leur autorisation, selon le Journal.

Par ailleurs, Wired a rapporté lundi qu'OpenAI se préparait à lancer une application autonome pour Sora 2, avec un flux vidéo vertical et une navigation de type "swipe-to-scroll", semblable à TikTok.

Selon des documents consultés par Wired, les utilisateurs pourraient créer des vidéos d'une durée maximale de 10 secondes à l'aide de Sora. Il n'est pas possible de télécharger des photos ou des vidéos à partir de la galerie de photos de l'utilisateur ou d'autres applications.

L'application dispose d'une fonction de vérification de l'identité qui permet aux utilisateurs de confirmer leur apparence, selon Wired. Si l'utilisateur a vérifié son identité, il peut utiliser son image dans les vidéos.

OpenAI a lancé l'application en interne la semaine dernière et a reçu des réactions extrêmement positives de la part de ses employés, selon le rapport.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur les deux rapports médiatiques.

OpenAI, soutenue par Microsoft MSFT.O , a lancé Sora en décembre de l'année dernière, élargissant ainsi son incursion dans les technologies d'IA multimodales et concurrençant les outils similaires de conversion de texte en vidéo de Meta

META.O et d'Alphabet GOOGL.O Google, ainsi que Stable Video Diffusion de Stability AI.

La semaine dernière, Meta a dévoilé Vibes , une plateforme où les utilisateurs peuvent créer et partager des vidéos courtes générées par l'IA.