Selon le WSJ, le ministère de la Justice étend son champ d'action aux pratiques commerciales de Netflix dans le cadre de l'enquête sur les fusions
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 20:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère de la Justice enquête sur les tactiques anticoncurrentielles de Netflix NFLX.O dans le cadre du projet d'acquisition des studios et du service de streaming de Warner Discovery WBD.O par le géant du streaming, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

