Selon le WSJ, la FTC américaine est en pourparlers avec des sociétés de publicité dans le cadre d'une enquête sur le boycott

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(Ajoute des détails du rapport et du contexte)

La Commission fédérale du commerce des États-Unis négocie un accord potentiel avec plusieurs grandes sociétés de publicité pour résoudre une enquête visant à déterminer si elles ont violé les lois fédérales antitrust en coordonnant des boycotts contre des plateformes, y compris X d'Elon Musk, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec l'affaire.

Plusieurs sociétés de publicité, dont Dentsu 4324.T , Publicis PUBP.PA et WPP WPP.L , s'engageraient à ne pas détourner les budgets publicitaires de leurs clients des plateformes médiatiques en raison du contenu politique qui pourrait apparaître sur ces sites, selon le Journal.

Toutefois, les annonceurs individuels seraient toujours libres de choisir d'éviter des sites spécifiques pour leurs publicités, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. La FTC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

L'année dernière, l'agence a autorisé l'acquisition par Omnicom OMC.N de son rival Interpublic IPG.N pour un montant de 13,5 milliards de dollars, à condition que la nouvelle société ne conclue pas d'accords avec d'autres pour orienter les budgets publicitaires vers ou au détriment d'éditeurs en fonction de leur contenu politique.

Les pourparlers entre la FTC et les sociétés de publicité se poursuivent et il est possible qu'aucun accord ne soit conclu, selon le rapport.

L'année dernière, la FTC a intensifié ses enquêtes sur les boycotts des annonceurs en ciblant des organismes de surveillance de la société civile tels que Media Matters, qui avaient précédemment signalé que de grandes marques étaient apparues à côté de messages d'extrême droite sur la plateforme de médias sociaux X du milliardaire Elon Musk.