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Selon le WSJ, la « Boring Company » de Musk cherche à lever des fonds sur la base d'une valorisation de 20 milliards de dollars
information fournie par Reuters 25/07/2026 à 03:37
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up d'Elon Musk spécialisée dans la construction de tunnels, The Boring Company, serait en pourparlers pour lever de nouveaux fonds, ce qui porterait sa valorisation à environ 20 milliards de dollars, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches des négociations.

* Musk, dont les activités commerciales comprennent notamment Tesla TSLA.O , SpaceX SPCX.O et Neuralink, a fondé cette entreprise afin de développer une technologie de creusement de tunnels et des systèmes de transport permettant de faire circuler des capsules de passagers entre différentes villes via des tubes souterrains à basse pression.

* L'entreprise est en pourparlers pour lever environ 4 milliards de dollars, a indiqué le WSJ, ajoutant que le tour de table n'était pas encore clôturé et que les conditions pouvaient encore évoluer.

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. La Boring Company n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles.

* La Boring Company avait été valorisée à 5,7 milliards de dollars en 2022 à l’issue d’une levée de fonds de 675 millions de dollars.

* Aux États-Unis, elle exploite le « Vegas Loop » à Las Vegas, dans le Nevada, qui a commencé à transporter des passagers en 2021. Sur son site web, l’entreprise indique que le réseau a transporté plus de 3 millions de passagers via ses huit stations.

* L’année dernière, l’entreprise et l’Autorité des routes et des transports de Dubaï ont signé un accord préliminaire pour la construction du « Dubai Loop », un réseau de transport souterrain à grande vitesse s’étendant sur 17 km (11 miles).

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