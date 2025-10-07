Selon le WSJ, l'incendie d'un fournisseur de Ford va perturber les activités pendant des mois

(Corrige le paragraphe 5 pour spécifier l'unité nord-américaine de Hyundai Motor)

Un incendie qui s'est déclaré dans l'usine Novelis d'Oswego, dans l'État de New York, va perturber les activités de Ford F.N et d'autres constructeurs automobiles pendant des mois, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Ford, le plus grand utilisateur d'aluminium de l'usine, signalera probablement les implications potentielles de ce revers aux investisseurs lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels plus tard ce mois-ci, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Novelis, le plus grand recycleur d'aluminium au monde, a signalé un incendie dans son usine d'Oswego le 16 septembre, sans faire de blessés. Dans une déclaration à Reuters lundi, Novelis - qui appartient à l'entreprise indienne Hindalco HALC.NS - a déclaré qu'elle prévoyait le redémarrage des activités du broyeur à chaud de l'usine d'Oswego d'ici le premier trimestre 2026. L'unité nord-américaine de Hyundai Motor 005380.KS a déclaré que l'incendie n'avait aucun impact sur sa production de véhicules. Ford, Stellantis STLAM.MI , Toyota 7203.T , Volkswagen

VOWG.DE , qui dépendent de l'aluminium de Novelis, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.