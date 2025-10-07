 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 177,19
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon le WSJ, l'incendie d'un fournisseur de Ford va perturber les activités pendant des mois
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 02:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 5 pour spécifier l'unité nord-américaine de Hyundai Motor)

Un incendie qui s'est déclaré dans l'usine Novelis d'Oswego, dans l'État de New York, va perturber les activités de Ford F.N et d'autres constructeurs automobiles pendant des mois, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Ford, le plus grand utilisateur d'aluminium de l'usine, signalera probablement les implications potentielles de ce revers aux investisseurs lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels plus tard ce mois-ci, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Novelis, le plus grand recycleur d'aluminium au monde, a signalé un incendie dans son usine d'Oswego le 16 septembre, sans faire de blessés. Dans une déclaration à Reuters lundi, Novelis - qui appartient à l'entreprise indienne Hindalco HALC.NS - a déclaré qu'elle prévoyait le redémarrage des activités du broyeur à chaud de l'usine d'Oswego d'ici le premier trimestre 2026. L'unité nord-américaine de Hyundai Motor 005380.KS a déclaré que l'incendie n'avait aucun impact sur sa production de véhicules. Ford, Stellantis STLAM.MI , Toyota 7203.T , Volkswagen

VOWG.DE , qui dépendent de l'aluminium de Novelis, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
FORD MOTOR
12,715 USD NYSE +0,43%
HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
STELLANTIS
9,325 EUR MIL +3,38%
TOYOTA MOTOR
16,988 EUR Tradegate +2,50%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
VOLKSWAGEN
94,300 EUR XETRA +0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank