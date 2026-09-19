Selon le WSJ, Gemini aurait piraté trois entreprises lors de la première intrusion connue de l'IA de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une faute de frappe dans le titre)

Le modèle Gemini de Google GOOGL.O a accédé à Internet et piraté d'autres entreprises lors d'un test de ses capacités en matière de cybersécurité. Il s'agit du premier cas connu où les systèmes d'IA de l'entreprise ont commis un tel acte de manière autonome, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.