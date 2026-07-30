Selon le WSJ, des banques seraient en pourparlers pour accorder un prêt de 15 milliards de dollars destiné au centre de données d'Anthropic, soutenu par Google

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Le promoteur de centres de données Nexus Data Centers serait en pourparlers avancés pour lever 15 milliards de dollars pour un campus au Texas lié à Anthropic, Google ( GOOGL.O ), filiale d'Alphabet, offrant des garanties financières et fournissant des puces, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Les géants de la tech investissent des milliards de dollars dans les centres de données dédiés à l'IA et dans la puissance de calcul, alors que la demande continue de dépasser l'offre.

Voici quelques détails:

* Un groupe bancaire dirigé par Morgan Stanley négocie actuellement le financement du projet situé à Hubbard, au Texas, qui comprend une centrale électrique alimentée au gaz naturel capable de produire 1,6 gigawatt d’électricité, selon l’article.

* Google a accepté de garantir les engagements d'Anthropic en matière de loyers et de paiement de l'électricité à hauteur de plusieurs milliards de dollars en cas de défaillance de la start-up, selon le WSJ. Le soutien du géant technologique s'est limité au niveau minimum requis par les prêteurs pour finaliser le financement.

* Ces garanties couvrent quatre baux de centres de données signés par Anthropic ainsi que les contrats d’achat d’électricité associés provenant d’une centrale sur site, précise le Journal.

* Le montage financier comprend un prêt relais de 14 milliards de dollars et une ligne de crédit renouvelable, rapporte le journal. En échange de son soutien, Google devrait recevoir une participation d’environ 20 % dans le projet de centre de données et d’alimentation électrique.

* Anthropic prévoit d’équiper le site d’unités de traitement tensoriel (TPU), des puces conçues conjointement par Google et Broadcom AVGO.O , selon l’article. Ces puces seraient financées par un accord de financement distinct conclu entre Anthropic et Broadcom.

* Contactée par Reuters, Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaires, tandis que Google et Morgan Stanley n’ont pas immédiatement répondu.