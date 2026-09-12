((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Des agents IA testés par OpenAI ont lancé une cyberattaque contre le service logiciel RubyGems en mai, deux mois avant de pirater Hugging Face, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des chercheurs en IA.
Le Journal a indiqué qu’OpenAI avait confirmé l’incident, précisant que ses “agents avaient utilisé la plateforme RubyGems pour accéder à Internet afin d’effectuer des tâches inoffensives et de récupérer des informations publiques”.
OpenAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
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