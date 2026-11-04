Selon le WSJ, CVS va scinder ses activités de pharmacie et d'assurance en deux sociétés distinctes

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* Les 9 000 pharmacies de CVS deviendront une nouvelle société, a déclaré le directeur général au WSJ

* CVS doit publier ses résultats trimestriels mercredi

* Le titre progresse de 0,1% en séance prolongée

(Ajout de citations du directeur général et de détails tirés de l'article du WSJ tout au long du texte, ainsi que de commentaires d'analystes)

par Sabrina Valle et Siddhi Mahatole

CVS Health CVS.N prévoit de scinder son activité de 117 milliards de dollars, en séparant ses pharmacies de détail des activités de gestion des prestations pharmaceutiques de Caremark et de la compagnie d'assurance Aetna qu'elle a rachetée il y a près de dix ans, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant la société.

CVS Health, qui doit publier ses résultats trimestriels mercredi, n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

«Compte tenu de notre situation actuelle et de nos performances, nous pensons que la scission est la meilleure solution pour ces activités», a déclaré David Joyner, directeur général de CVS, selon le Journal. «En substance, nous prenons ce que je considère comme une grande entreprise et nous en faisons deux.» Les deux entités seraient cotées en Bourse, précise le Journal.

Les entreprises du secteur de la santé se regroupent depuis des années, chaque nouvelle acquisition renforçant la pression exercée par les détracteurs qui affirment qu’il existe des conflits d’intérêts entre ces entités et qu’elles contribuent à la hausse des dépenses de santé aux États-Unis, déjà les plus élevées au monde.

Cette décision remet en cause le principe même de l’opération CVS-Aetna, dans le cadre de laquelle les entreprises affirmaient que les économies d’échelle leur permettraient d’aider les États-Unis à réduire leurs coûts.

CVS, qui compte environ 9 000 pharmacies de détail aux États-Unis, a racheté Caremark il y a près de 20 ans et, après avoir acquis Aetna pour 78 milliards de dollars, a procédé à une série d’acquisitions de moindre envergure, notamment d’entreprises proposant des services de santé cliniques.

L'action de la société a progressé de 0,1% en séance prolongée.

MESURES RÉGLEMENTAIRES

Cette opération intervient alors que les législateurs et les régulateurs ont fait pression sur CVS et d’autres entreprises du même type pour qu’elles modifient en profondeur leur mode de fonctionnement, bien que le directeur général Joyner ait déclaré au Journal que les questions réglementaires n’avaient pas motivé cette décision.

L’administration Trump prévoit de nouvelles règles qui obligeront CVS et ses concurrents à fournir davantage d’informations au public et aux clients sur la manière dont ils fixent les prix de leurs services et tirent profit d’activités de santé interdépendantes. Certains États souhaitent limiter les types d’activités pouvant être regroupées au sein d’une même entreprise de santé.

La Commission fédérale du commerce (FTC), dans le but d’améliorer la concurrence, a conclu cet été un accord avec CVS qui restreint la manière dont son gestionnaire de prestations pharmaceutiques (PBM), Caremark, mène ses activités avec d’autres pharmacies. Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques, ou PBM, supervisent les ordonnances et autres services pharmaceutiques pour le compte du gouvernement, des entreprises et d’autres grands employeurs.

L’une des sociétés conservera le nom de CVS Health, sera dirigée par Joyner et regroupera les divisions d’assurance et de gestion des prestations pharmaceutiques, ainsi que les cliniques de soins primaires d’Oak Street Health, la société de soins à domicile Signify Health et l’activité de médicaments spécialisés de CVS, selon le Journal.

La deuxième société s’appellera CVS Pharmacy et regroupera la pharmacie par correspondance, les pharmacies de détail et la chaîne MinuteClinic, a rapporté le journal.

PRESSION SUR LES ENTREPRISES DE SANTÉ INTÉGRÉES

CVS avait étudié différentes options, notamment une scission potentielle en 2024, avait rapporté Reuters à l’époque, alors que l’entreprise était confrontée à des difficultés dans l’ensemble de ses activités et à des résultats financiers décevants chez Aetna. Sa directrice générale, Karen Lynch, avait été licenciée et remplacée par Joyner.

Les investisseurs pourraient considérer que ces sociétés distinctes ont plus de valeur que la société intégrée, a déclaré Ann Hynes, analyste chez Mizuho. Les actions de CVS se négocient à 10,8 fois l’objectif de bénéfice ajusté de l’analyste pour 2027, ce qui est inférieur à la moyenne sectorielle sur dix ans, qui s’établit à 15,7 fois.

« Nous pensons que la scission de l’activité d’assurance pourrait débloquer un potentiel significatif d’expansion des multiples pour les actionnaires, qui devraient conserver des participations dans les deux sociétés nouvellement créées », a-t-elle déclaré.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques font l’objet d’une surveillance politique et réglementaire croissante, en raison des craintes que la consolidation du secteur de la santé n’ait conféré à ces entreprises, qui jouent le rôle d’intermédiaires dans la chaîne d’approvisionnement en médicaments, une influence excessive sur les prix des médicaments sur ordonnance.

« Une scission potentielle pourrait également contribuer à apaiser certaines inquiétudes réglementaires (notamment au niveau des États), concernant la détention conjointe d’un gestionnaire de prestations pharmaceutiques et d’une pharmacie de détail », a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

Dans le même temps, les assureurs santé ont dû faire face à la hausse des coûts médicaux, les consommateurs ayant davantage recouru aux services de santé après la fin de la pandémie de COVID-19. Aetna s’est retirée des régimes relevant de l’Affordable Care Act et a réduit les prestations et l’offre dans le cadre des régimes Medicare Advantage destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap.

Joyner a déclaré au Journal que le rapprochement entre Aetna et Caremark permettait de tirer parti des synergies entre deux entités gérant respectivement les prestations de santé et les prestations pharmaceutiques, et que ses deux actifs de soins de santé, Signify et Oak Street, destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus, renforceraient l’activité Medicare d’Aetna. Les deux entités indépendantes conserveront certains accords commerciaux, a-t-il précisé.

Les pharmacies CVS sont confrontées à des pressions similaires à celles de leur concurrent Walgreens, qui a été racheté l’année dernière par la société de capital-investissement Sycamore Partners dans le cadre d’une opération complexe reposant sur un montage financier innovant.

Les chaînes de pharmacies américaines perdent des clients au profit d'Amazon AMZN.O en raison de sa commodité, alors que l’expérience en magasin s’est détériorée, les produits étant de plus en plus souvent mis sous clé derrière des vitrines. De plus en plus de clients se font également livrer leurs ordonnances, évitant ainsi les visites en magasin qui généraient autrefois des achats complémentaires.

Le cercle des acquéreurs potentiels pour une activité de pharmacie indépendante est restreint, comme en témoigne le processus de vente interminable de Walgreens.

Les actions de CVS ont rebondi sous la direction de Joyner, qui a amélioré les résultats financiers depuis sa prise de fonction en octobre 2024, contribuant ainsi à porter la capitalisation boursière de l'entreprise à environ 117 milliards de dollars.

Le Financial Times avait annoncé plus tôt dans la journée ces projets de scission.