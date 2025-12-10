Selon le WSJ, Blue Origin, la société de Bezos, travaille sur une technologie de centre de données orbital

La société aérospatiale Blue Origin de Jeff Bezos travaille depuis plus d'un an sur la technologie nécessaire aux centres de données d'intelligence artificielle dans l'espace, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant une personne familière avec le sujet.

Parallèlement, SpaceX de Musk prévoit d'utiliser une version améliorée de ses satellites Starlink pour héberger des charges utiles informatiques d'intelligence artificielle, en présentant la technologie dans le cadre d'une vente d'actions qui pourrait valoriser l'entreprise à 800 milliards de dollars , selon le rapport, citant des personnes impliquées dans les discussions.

SpaceX et Blue Origin n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport de manière indépendante.

Le concept de centres de données orbitaux a gagné en popularité auprès des géants de la technologie, car ceux qui se trouvent sur Terre ont fait grimper la demande d'électricité et d'eau pour refroidir leurs serveurs.

En octobre, le fondateur d'Amazon AMZN.O , Bezos, a prédit que des centres de données d'une capacité de plusieurs gigawatts seraient construits dans l'espace au cours des 10 à 20 prochaines années et que l'énergie solaire disponible en permanence signifiait qu'ils finiraient par surpasser ceux qui sont basés sur la Terre.

"Nous serons en mesure de battre le coût des centres de données terrestres dans l'espace au cours des deux prochaines décennies", avait déclaré Bezos à l'époque. "Ces groupes d'entraînement géants (...) seront mieux construits dans l'espace, car nous y disposons de l'énergie solaire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a pas de nuages, pas de pluie, pas de conditions météorologiques"

La semaine dernière, Musk a rejeté les rapports des médias selon lesquels SpaceX levait des fonds à une valeur de 800 milliards de dollars, les qualifiant d'inexacts.

SpaceX cherche à lever plus de 25 milliards de dollars par le biais d'un premier appel public à l'épargne en 2026, ce qui pourrait porter la valorisation du fabricant de fusées à plus de 1 000 milliards de dollars, a rapporté Reuters mardi.