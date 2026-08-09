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Selon le WSJ, Apple teste les puces mémoire chinoises CXMT pour ses iPhones et ses MacBooks
information fournie par Reuters 09/08/2026 à 14:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec des détails tirés du rapport et du contexte)

Apple AAPL.O a testé des puces mémoire du fabricant chinois CXMT 688825.SS sur différentes gammes de produits, notamment les iPhone et les MacBook, afin de pallier la pénurie de composants provoquée par l’essor de l’intelligence artificielle, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Apple a entamé des discussions préliminaires avec CXMT, le plus grand fabricant chinois de puces en termes de capitalisation boursière, concernant la fourniture de composants destinés à être utilisés dans certains appareils vendus en Chine, précise l'article, citant des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Apple et CXMT n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters avait auparavant révélé en exclusivité que CXMT envisageait de construire une deuxième usine de puces mémoire à Pékin afin d’augmenter sa production.

Les fabricants d’ordinateurs portables HP HPQ.N et Acer

2353.TW ont commencé à utiliser les puces mémoire de CXMT dans des appareils vendus en dehors des États-Unis afin de pallier les pénuries d’approvisionnement, précise le journal.

Apple

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