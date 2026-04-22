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Selon le Washington Post, les CDC américains ne publieront pas de rapport montrant les avantages du vaccin COVID
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport au paragraphe 2, et des éléments de contexte aux paragraphes 4 et 5)

Un rapport montrant l'efficacité des vaccins COVID-19 qui avait été précédemment retardé par le directeur des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies a été empêché d'être publié dans la principale revue scientifique de l'agence, a rapporté le Washington Post mercredi.

Les vaccins ont permis de réduire de moitié les visites aux urgences et les hospitalisations chez les adultes en bonne santé au cours de l'hiver dernier, indique le rapport, citant trois personnes au fait de la décision.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Le ministère de la santé et des services sociaux n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr., est depuis longtemps critiqué par les experts en santé publique pour ses remises en question répétées de la sécurité et de l'efficacité des vaccins, ce qui a rendu son contrôle de la politique fédérale en matière de vaccins particulièrement litigieux.

Sous la direction de M. Kennedy, un groupe de conseillers en matière de vaccins a abandonné en septembre une recommandation générale en faveur des vaccins COVID et a déclaré que les vaccins ne devraient être administrés que dans le cadre d'une prise de décision partagée avec un prestataire de soins de santé.

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