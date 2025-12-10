Selon le Washington Post, le ministère de la sécurité intérieure va acheter des Boeing 737 pour les expulsions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 décembre - Le département de la sécurité intérieure prévoit de dépenser près de 140 millions de dollars pour acheter une flotte de Boeing 737 à utiliser pour les déportations, a rapporté mercredi le Washington Post, citant deux fonctionnaires familiers avec le contrat et des documents qu'il a examinés.
