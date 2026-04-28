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Selon le Wall Street Journal, OpenAI n'atteint pas ses objectifs en matière de chiffre d'affaires et d'utilisateurs alors qu'elle se prépare à entrer en bourse
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 05:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI n'a pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois, ce qui a suscité des inquiétudes chez certains dirigeants de l'entreprise quant à sa capacité à financer ses dépenses considérables en centres de données, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Selon l'article, la directrice financière Sarah Friar a fait part à d'autres dirigeants de l'entreprise de ses inquiétudes quant à la capacité du créateur de ChatGPT à honorer ses futurs contrats informatiques si les revenus n'augmentent pas assez rapidement.

* OpenAI n'a pas atteint plusieurs objectifs de chiffre d'affaires mensuels en début d'année après avoir perdu du terrain face à Anthropic sur les marchés du codage et des entreprises, indique l'article.

* "C'est ridicule. Nous sommes tout à fait d'accord pour acheter autant de puissance de calcul que possible et y travailler dur ensemble chaque jour", ont déclaré le directeur général et cofondateur Sam Altman et Mme Friar dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

* La croissance de ChatGPT a ralenti vers la fin de l'année dernière, selon le rapport du WSJ, qui ajoute qu'OpenAI n'a pas atteint son objectif interne d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs actifs hebdomadaires pour son chatbot d'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année.

* L'entreprise a également dû faire face à des départs d'abonnés, ajoute le rapport.

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